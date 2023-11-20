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大巨蛋應援台過窄 蔣萬安：已要求遠雄加強規劃

中央社／ 台北20日電
台北市長蔣萬安20日上午赴台北市議會，就文化首都、城市行銷、商圈活化、新創3箭、人本交通等案進行專案報告。 中央社
台北市長蔣萬安20日上午赴台北市議會，就文化首都、城市行銷、商圈活化、新創3箭、人本交通等案進行專案報告。 中央社

大巨蛋測試賽落幕，北市議員今天關切應援台設計過窄，及市民大道大塞車等議題。台北市長蔣萬安說，已要求遠雄加強規劃應援區，並以安全為優先，其餘部分持續改善。

蔣萬安上午到議會進行專案報告，國民黨台北市議員徐巧芯質詢時指出，大巨蛋規劃時還沒有應援文化，但如今已成球場重要文化之一，而大巨蛋應援台相較一般場地窄，只能站2個啦啦隊員，測試賽當天還禁用汽笛，面對後續的亞錦賽等賽事，是否有改善計畫。

民進黨市議員林亮君也說，大巨蛋應援區位於球員休息區上方的屋頂水泥台，測試賽當天啦啦隊被告知不能站人，質疑大巨蛋是10幾年前的設計，當時無熱烈的應援文化，建議內外野都應規劃應援區，且要注意安全和承重。

民進黨議員簡舒培肯定測試賽表現，但質疑能在15分鐘疏散是動員大批市府員工，採用的是跨年晚會10萬人規格，且蔣萬安臉書照片顯示當天疏散舉牌的都是員警，疏散速度當然快，隨即批評「這叫做眼不見為淨」，因為大巨蛋疏散淨空後，鄰近市民大道卻塞車半小時。

國民黨市議員陳重文則指出，大巨蛋有4.5萬席次，若舉辦演唱會加入站席約有5.9萬，規模雷同日本東京巨蛋，但若4萬人滿載測試未完成，應要求遠雄不能開放過多觀眾進場。

蔣萬安答詢表示，已知會遠雄加強應援區的相關規劃，並以安全為優先考量，才會讓啦啦隊上場表演；另外，測試賽主要目的是看周遭交通和人流疏散狀況，北市府和遠雄都有動員，未來會朝測試人數上限為開放原則，並檢視每個環節做後續檢討、改善。

體育局長王泓翔說明，目前大巨蛋應援區是位在球員休息區上方，由於早期棒球場規劃，應援區非必要設備，目前規劃仍以安全最重要，同時要顧及觀眾感受，後續會持續討論改善。

民進黨市議員簡舒培在市議會質詢時，批評遠雄舉辦大巨蛋測試賽，台北市卻要出動大批員警幫忙散場。 聯合報記者余承翰／攝影
民進黨市議員簡舒培在市議會質詢時，批評遠雄舉辦大巨蛋測試賽，台北市卻要出動大批員警幫忙散場。 聯合報記者余承翰／攝影

大巨蛋 蔣萬安 簡舒培 林亮君 徐巧芯 遠雄

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