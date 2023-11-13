新北另闢共生宅 銀新未來城告吹？

新北市府力推長照綜合園區「三重銀新未來城」都市計畫案卡在中央未審，市府另覓新泰塭仔圳社福用地，規畫結合銀髮住宅、長照、醫療、社住與相關產業進駐的共生宅，三重地方人士憂銀新未來城胎死腹中。城鄉局長黃國峰表示，會持續與中央溝通，續推銀新未來城。

銀新未來城在三重碧華國中舊址，市府規畫打造商場、托老、托幼及運動中心與銀髮住宅等，2020年10月報中央審議，已開3次小組會議，今年2月4日再度補件後，至今無下文。中央建議改做社宅，但市府認為與發展目標不同，目前部分作為停車場，其餘荒廢。

黃國峰表示，銀新未來城還在審議，市府持續與中央溝通，希望盡速推動開發。不過市府也做兩手準備，研擬在新泰塭仔圳重劃區回饋的1.8公頃社福土地，規畫打造類似概念的共生宅，正做先期評估。

城鄉局副總工程司黃永盛指出，塭仔圳共生宅概念與銀新未來城類似，將以多元開發興辦社宅、高齡健康及銀髮住宅、醫養或長照產業等，並納入公托、身障與日間照顧、青創等相關公益及社福設施。銀新未來城有部分非專用區，都計審議較繁瑣；塭仔圳土地為純社福用地，都計審議較容易。

民進黨市議員李余典表示，銀新未來城位在蛋黃區，地方盼望多年，既定政策一定要執行下去；若改到其他偏遠地區，在地安養效果恐大打折扣，市府應更審慎評估，才能盡早讓案子通過。

國民黨市議員王威元表示，2025年台灣將進入超高齡社會，銀新未來城的複合式的運作模式是長者在地安養的重要示範區，中央地方都要全力去推，不要延宕。