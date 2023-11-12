快訊

花蓮住宅火警傳高中生拿手機報案 卻在報案時命喪火窟

賣不動了？大陸今年「雙11」買氣冷 網嘆兩原因：現在天天有活動

北市強化共融親子友善空間 小朋友超開心

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市一年一度托育宣導活動今天於市政府登場，以「哈囉！親子館」為主題，透過簡單的問候語，拉近彼此的距離，社會局表示，目前共有所設立13間親子館盼能持續營造「共融」及「共玩」的精神。記者洪子凱／攝影
北市一年一度托育宣導活動今天於市政府登場，以「哈囉！親子館」為主題，透過簡單的問候語，拉近彼此的距離，社會局表示，目前共有所設立13間親子館盼能持續營造「共融」及「共玩」的精神。記者洪子凱／攝影

北市社會局舉辦托育宣導活動今天在市政府登場，以「哈囉！親子館」為主題，透過簡單的問候語，拉近彼此的距離，副市長林奕華今天也出席該活動，強調共融式服務是托育政策是北市長久以來重要精神，在主視覺設計不同文化的獺獺，並藉由闖關遊戲，帶小朋友了解不同文化的展現親子館「共融」及「共玩」的精神。

今年「哈囉！親子館」主場活動除了延續去年遊戲闖關、塗鴉立面彩繪及不間斷親子舞台表演外，特別增加拍照打卡區與親子似顏繪活動，社會局也將去年受歡迎的大型地板畫布彩繪活動的畫布面積再加大，讓創作的空間更加不受限。

帶著兩個小孩來遊玩的江小姐表示，去年來參加後孩子玩得超開心，今天一早就帶著兩個小孩來排隊體驗，特別是地板畫布彩繪活動的畫布面積再加大，每個孩子都更有空間揮灑創意，今天他們玩得很開心。

副市長林奕華表示，北市目前共有所設立13間親子館即是要提供「免費優質」、「親子共玩」及「安全」的遊戲空間，此外還有12間育兒友善園及1間嬰幼兒物資交流中心，林強調，共融式服務是托育政策長久以來重要精神。

林奕華說，今年托育宣導活動，特別在主視覺設計不同文化的獺獺，並以共融概念規畫現場闖關遊戲，藉由小朋友不陌生的圖畫視覺及遊戲元素，宣傳文化共融概念，建立小朋友尊重不同文化的價值觀。

社會局表示，今年的宣導活動首次辦理親子館攝影徵件活動，透過影像的捕捉，為邁入第11年的親子館留下與市民共有的歡樂時光，攝影活動共徵得564件作品，自11月6日至11月17日於北市府一樓大廳舉辦「哈囉！親子館」攝影展，希望能呈現親子在親子館裡生動、真實的互動。

親子 托育 北市 林奕華

相關新聞

迎草嶺古道芒花季 福容大飯店推999元起享美食泡溫泉

草嶺古道芒花季登場，位在東北角的福容大飯店福隆店，應景推出「賞芒泡湯1日遊小旅行」方案供遊客搭配納入行程，每人999元起...

北市飲水機抽查頻率低 議員爆這處最近抽查已是4年前

台北市政府目前列管飲水機數共2千1百多處，但目前環保署規定稽查頻次，每月抽查飲水機維護管理30處、20處水質抽驗，等同目...

市府覓塭仔圳打造共生宅 地方憂三重銀新未來城消失

長照綜合園區「三重銀新未來城」都市計畫案件仍卡在中央，新北市府目前再覓新泰塭仔圳1.8公頃社福用地，規畫結合銀髮住宅、長...

新中正橋18日可雙向通車 舊橋啟動拆除作業

連接北市中正區與新北永和區的中正橋於2019年5月施工，歷時4年半，新橋於11月18日雙向通車，往新北方向舊橋位址會配合...

碧潭社區改造展新顏 盼串起老街與水岸商圈

新北市新店的碧潭風景區是熱門景點，但遊客卻難以走近老街及周圍社區，增加地方買氣。新北城鄉局近期社區規畫師計畫輔導民眾改造...

新北攜手慈濟 目標拚3年後培訓1.4萬名防災士

世局多變，必須為大規模災害來臨做最好準備，新北市消防局、社會局、三重區公所攜手佛教慈濟慈善事業基金會、台大氣候天氣災害研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。