北市強化共融親子友善空間 小朋友超開心

北市社會局舉辦托育宣導活動今天在市政府登場，以「哈囉！親子館」為主題，透過簡單的問候語，拉近彼此的距離，副市長林奕華今天也出席該活動，強調共融式服務是托育政策是北市長久以來重要精神，在主視覺設計不同文化的獺獺，並藉由闖關遊戲，帶小朋友了解不同文化的展現親子館「共融」及「共玩」的精神。

今年「哈囉！親子館」主場活動除了延續去年遊戲闖關、塗鴉立面彩繪及不間斷親子舞台表演外，特別增加拍照打卡區與親子似顏繪活動，社會局也將去年受歡迎的大型地板畫布彩繪活動的畫布面積再加大，讓創作的空間更加不受限。

帶著兩個小孩來遊玩的江小姐表示，去年來參加後孩子玩得超開心，今天一早就帶著兩個小孩來排隊體驗，特別是地板畫布彩繪活動的畫布面積再加大，每個孩子都更有空間揮灑創意，今天他們玩得很開心。

副市長林奕華表示，北市目前共有所設立13間親子館即是要提供「免費優質」、「親子共玩」及「安全」的遊戲空間，此外還有12間育兒友善園及1間嬰幼兒物資交流中心，林強調，共融式服務是托育政策長久以來重要精神。

林奕華說，今年托育宣導活動，特別在主視覺設計不同文化的獺獺，並以共融概念規畫現場闖關遊戲，藉由小朋友不陌生的圖畫視覺及遊戲元素，宣傳文化共融概念，建立小朋友尊重不同文化的價值觀。

社會局表示，今年的宣導活動首次辦理親子館攝影徵件活動，透過影像的捕捉，為邁入第11年的親子館留下與市民共有的歡樂時光，攝影活動共徵得564件作品，自11月6日至11月17日於北市府一樓大廳舉辦「哈囉！親子館」攝影展，希望能呈現親子在親子館裡生動、真實的互動。