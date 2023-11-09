陽明山前山公園溫泉沒水？議員轟管線老舊應更新 公園處回應

北投溫泉季上周熱鬧登場，陽明山前山公園公共浴室溫泉因水源枯竭，今年已三度關閉，至今未開放，議員表示，除了水源枯竭，更有民眾發現溫泉管線老舊漏水嚴重，要求公園處利用枯水期將管線全面更新，更要研議短期替代方案，讓附近居民有湯可泡，公園處回應，相關替代方案會在11月底提出，管線部分待產發局研擬SOP後會盡快提出修復申請。

林延鳳表示，位在陽明山上的前山公園公共溫泉，近日因雨量稀少及水質污濁三度關閉，至今仍未開放，且有民眾向她投訴，溫泉管線老舊漏水嚴重，公園處所使用管線破損不堪，整條管線宛如補丁，還有用輪胎皮修補痕跡，質疑這就是「為何其他地方都有水，就是前山公園沒水」的原因。

林延鳳說，他向市府反映，李四川上月責成北水處成立中山樓溫泉取供事業，評估建制管線，爭取700噸以上水量來灌水搶救，不過預估將超過3年半的施工時間，估計會編列4900萬公務預算，但她認為，不能因為接水工期，就要長輩、湯友們等上3年半，要求公園處務要利用枯水期將管線全面更新，更要研議短期替代方案，至少維持相對穩定之泉源與泉質，讓該處浴室能夠至少部分開放而非全關。

張斯綱要說，前山公園是市政府開放溫泉，卻常常出現問題關閉，如今也因為水源不足關閉，經營情況不穩定，去年會勘時也發現，除了水源不穩、溫度忽高忽低是長期問題，但這8年危管僅120多萬，平均一年僅花費15萬，硬體設備也不好。

此外，張斯綱也說，北投露天公園溫泉雖是外包有定期維護，但硬體設備仍與民間溫泉有差，市府應還是要定期修繕、稽查，除了壁面出現壁癌外，屋頂、照明設施的狀況也都不太好，希望市府仍要定期審查、維護。

公園處長藍舒凢表示，前山公園由於水源是由溪流所提供，近日暫停主要還是源頭水源不足，明年也有編列預算，產發局已在擬定溫泉水源管線修復通報的SOP，一旦完成會盡快提出申請，配套措施也會在11月底前提出，明年也將編列預算，預計夏天淡季時內部整修。

藍舒凢說，北投親水公園部分，雖然委外經營，但還是會加強稽查，發現缺失項目就會要求廠商盡速修復。