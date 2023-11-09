「無圍牆博物館」將退場？藍綠齊轟柯文哲 北市文化局這麼說

柯市府時期推動「無圍牆博物館」盼透過場域的公私資源盤點整合，但因各局處各司其職，文化局更無相對應編列預算與人力，執行困難，如今將退場。議員批評，前市長柯文哲政策失敗，要求未來轉型應參考地方意見，文化局回應，未來會用府級高度整合推動。

北市文化局今赴議會教育委員會工作報告，文化局表示，為增添人與城區互動，讓民眾透過親身移動，體驗台北生活文化，柯市府時期推動5+3無圍牆博物館，景點包含北投溫泉、大稻埕、萬華艋舺、城北廊帶和城南台大，士林北藝、南港北流和信義松菸等，透過每年辦理地方說明會與走讀等方式，瞭解地方需求。

議員質疑，但推動以來文化局僅為統籌各單位彙整平台窗口，且市容工程等硬體改善的工程問題，並非文化局專業，無編列相對應的預算與人力編制，多年下來整體業務太過發散難以全盤掌控，希望將「無圍牆博物館」轉型，透過府級統整規劃，改以區塊整合規畫。

議員陳賢蔚表示，「無圍牆博物館」失敗原因非常清楚，就是柯文哲所託非人，以北藝為例一個新蓋的場館卻要冠上博物館稱號，「空有軀體，沒有靈魂」，應該將觀光行銷回到地方，尋求地團體希望區域如何行銷，要求市府提出具體跨部會組合辦法行銷。

議員陳重文表示，「無圍牆博物館」確定以失敗告終，接下來轉型文化局應該去找地方上傳統特色在讓觀傳局發散推廣，他也建議，除了無圍牆8個景點外，應去開發如普濟寺、北投穀倉，讓地方更有特色、文化。

局長蔡詩萍表示，「無圍牆博物館」未來將會退場轉型，好的部分會留下來，以周邊場館串連在地團隊、學校、街區等，未來會用府級高度整合推動台北區塊特色，蔡會後受訪舉例，他日前曾前往萬華茶室看過，希望用新的觀念推動轉型，如：藝術家進駐、資深藝人表演，打造「老人休閒文化區」，但仍要與地方團體、各局處討論。

此外議員簡舒培也提到，柯文哲當初推動「無圍牆博物館」前身是台北圓山公園「台北城市博物館」，當時錢花了、地道也挖了，柯硬是不做付了違約金，如今無圍牆博物館轉型，城市博物館會復活嗎？蔡詩萍回應，在議會舊址蓋大樓有回饋8層樓，目前初步規畫設置城博館。