淡北道路引車流衝擊交通 北投居民憂成「第二個內湖」

淡北道路今年7月決標，新北市端即將動工，北投居民憂心，大度路、大業路及承德路原就車多，若再讓更多車進入北市，關渡地區恐成「第二個內湖」，盼能銜接洲美快速道路減緩衝擊。北市交通局長謝銘鴻則提出解方，除了車道到北市端會從2線道縮成1線道，也會在橋上設匝道管制，讓周邊道路服務水準達到D級以上，強調主控權在北市府。

議員林延鳳今早在北市議會交通委員會中提案，希望北市府能重視北投居民對於淡北道路銜接到北市端交通衝擊的憂心。她表示，新北市對於北市端的「交通維持計畫」至今仍未送來，北市府站三催四請不被理會，新北不好好研議自身分流配套，居民擔憂龐大車流進入北投，並盼能「高架化」直接連接洲美快速道路，將影響降到最低。

林延鳳指出，陳時中參選台北市長時就曾主張「洲美快速道路銜接與南延」，被柯市府打槍，如今卻能啟動可行性評估，可見當時是「政治凌駕專業」，但林也擔憂，明年可行性評估結果若不盡人意，淡北道路又動工，北市府交通局是否還有其他配套？別把北投鄉親逼到需綁白布條抗議。

北投區八仙里長黃永清受訪時說，居民擔心淡北道路會把車輛引進大度路、大業路和承德路上，加上正在開發的士北科，尖峰時段就已經很塞了，未來會變成「第二個內湖」，造成關渡地區交通大亂。

黃永清提到，台北市長蔣萬安再去年選舉時就承諾，會研議在大業路興建可直接上洲美橋的道路，以及洲美橋接福國路、洲美橋下延平北路可直接上國道配套措施，期盼北市府能辦理正式說明會說明完整配套措施。北投區關渡里長張淑綢則希望淡北道路可以直接銜接洲美快速道路，別讓車輛直接進到關渡。

謝銘鴻回應，其實新北市的規劃報告中，道路服務水準沒有惡化到居民想像的那麼恐怖，但無論如何都要維持到D級以上的水準，方法就是用匝道儀控，目前淡北道路銜接大度路端，從2車道變1車道來縮量，加上紅綠燈控制秒數，主控權在北市府，可降低衝擊。

謝銘鴻也說，新北市會在明年2月前送交維計畫、北市端施做期程預計2026年動工，淡北道路有部分路段會有高架化、地下化的立體交叉段，可提升立德路、中央北路等道路服務水準，所以各有優劣，但一定會控制進入台北市的車輛，減少居民擔憂。