影／台北靈安社百年北管頒無形資產 小學徒不喊累：神明會保佑

153年歷史的台北靈安社，今年以傳統北管保存者獲得無形文化資產肯定，北市文化局長蔡詩萍今天頒贈「藝以人揚」匾額給予社方，感念傳承保留技藝，同時，靈安社現場也來上兩段「選段」，其中4位嬌小身形的「子弟」拿著大小抄、敲鼓，氣勢不輸身旁大人，下了台不喊苦，笑說神明都會保佑他們。在在顯見靈安社北管的傳承。

靈安社的神將陣頭在2011年登錄為民俗保存者、2022年多尊神將、神像指定為一般古物，今年則是以北市現存歷史最悠久北管子弟團體，獲得肯定。今天的授證典禮前，靈安社北管子弟團先來一段暖場吹奏，鑼鼓喧囂將現場帶入了神明遶境，接續上陣的是高難度的福祿別府選段，戲曲的運腔轉調，又是不同層次的開路壓陣。

台上目光一掃，視線停留在4位小朋友身上，分別是國小五年級的吳彥璋、國小三年級吳彥德兄弟，國小五年級的詹紫媃、國小三年級的詹茗鈜姐弟，他們都被遶境時熱鬧地北管吸引而加入靈安社學習。

四位小朋友練團一年多，已說著各項樂器的不同之處，每個禮拜二團練從不說累，大小鈔、沙鑼、鼓、唱曲是他們拿手絕活，更開心地笑說之後還會繼續戀下去，「因為幫神明服務，就會保佑我們，也要把事情做好。」

台灣傀儡跳鍾馗的國寶林金鍊孫子、靈安社二王會副社長林承德是他們的「通鼓」老師，他說，北管許多技巧是靠口傳，教小朋友們必須要以能理解的語法說明，四人都相當有天份。

靈安社總幹事吳柏勳感念，當初民國77年時一度修團的靈安社，在民國99年靠著有興趣的夥伴們、年輕學子投入，直到今日持續練團且源源不斷加入新血，如今已有100多位成員，能獲得無形資產殊榮，一切多虧神明保佑和眷顧。

蔡詩萍致贈「藝以人揚」匾額，他直說現場的表演難掩心中的激動，接了文化局長後，才有機會大量接觸北管，「身為台灣子弟對北管相當程度的陌生感到抱歉。」而這個「藝以人揚」說得正是藝要因人才成得以傳承。