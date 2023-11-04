快訊

新竹男欠稅22萬不敢繼承市區房產 稅務局出手翻轉結局

陸生交換來台1個月親曝兩岸差異 這點她直誇「超讚！」

被拔百根毛髮驗毒！李善均二次應訊憔悴老態畢露

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台北靈安社百年北管頒無形資產 小學徒不喊累：神明會保佑

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市文化局長蔡詩萍（左）頒贈「藝以人揚」匾額，由靈安社社長周淑穗代為獲贈。記者邱書昱／攝影
北市文化局長蔡詩萍（左）頒贈「藝以人揚」匾額，由靈安社社長周淑穗代為獲贈。記者邱書昱／攝影

153年歷史的台北靈安社，今年以傳統北管保存者獲得無形文化資產肯定，北市文化局長蔡詩萍今天頒贈「藝以人揚」匾額給予社方，感念傳承保留技藝，同時，靈安社現場也來上兩段「選段」，其中4位嬌小身形的「子弟」拿著大小抄、敲鼓，氣勢不輸身旁大人，下了台不喊苦，笑說神明都會保佑他們。在在顯見靈安社北管的傳承。

靈安社的神將陣頭在2011年登錄為民俗保存者、2022年多尊神將、神像指定為一般古物，今年則是以北市現存歷史最悠久北管子弟團體，獲得肯定。今天的授證典禮前，靈安社北管子弟團先來一段暖場吹奏，鑼鼓喧囂將現場帶入了神明遶境，接續上陣的是高難度的福祿別府選段，戲曲的運腔轉調，又是不同層次的開路壓陣。

台上目光一掃，視線停留在4位小朋友身上，分別是國小五年級的吳彥璋、國小三年級吳彥德兄弟，國小五年級的詹紫媃、國小三年級的詹茗鈜姐弟，他們都被遶境時熱鬧地北管吸引而加入靈安社學習。

四位小朋友練團一年多，已說著各項樂器的不同之處，每個禮拜二團練從不說累，大小鈔、沙鑼、鼓、唱曲是他們拿手絕活，更開心地笑說之後還會繼續戀下去，「因為幫神明服務，就會保佑我們，也要把事情做好。」

台灣傀儡跳鍾馗的國寶林金鍊孫子、靈安社二王會副社長林承德是他們的「通鼓」老師，他說，北管許多技巧是靠口傳，教小朋友們必須要以能理解的語法說明，四人都相當有天份。

靈安社總幹事吳柏勳感念，當初民國77年時一度修團的靈安社，在民國99年靠著有興趣的夥伴們、年輕學子投入，直到今日持續練團且源源不斷加入新血，如今已有100多位成員，能獲得無形資產殊榮，一切多虧神明保佑和眷顧。

蔡詩萍致贈「藝以人揚」匾額，他直說現場的表演難掩心中的激動，接了文化局長後，才有機會大量接觸北管，「身為台灣子弟對北管相當程度的陌生感到抱歉。」而這個「藝以人揚」說得正是藝要因人才成得以傳承。

台北市議員陳炳甫也到場，他說，這項北管需要投入很多人力、社友們努力保存，如今獲頒無形文化資產，不能僅供奉在那，而是要融入生活，建議大巨蛋啟用也能邀請團體跳鍾馗等祈福，「這就是我們生活的一部分，傳承下去。」

靈安社總幹事吳柏勳感念，當初民國77年時一度修團的靈安社，在民國99年靠著有興趣的夥伴們、年輕學子投入，直到今日持續練團且源源不斷加入新血，如今已有100多位成員。記者邱書昱／攝影
靈安社總幹事吳柏勳感念，當初民國77年時一度修團的靈安社，在民國99年靠著有興趣的夥伴們、年輕學子投入，直到今日持續練團且源源不斷加入新血，如今已有100多位成員。記者邱書昱／攝影
國小五年級的吳彥璋、國小三年級吳彥德兄弟，國小五年級的詹紫媃、國小三年級的詹茗鈜姐弟（左起）對於北管相當有興趣，練團不喊累。記者邱書昱／攝影
國小五年級的吳彥璋、國小三年級吳彥德兄弟，國小五年級的詹紫媃、國小三年級的詹茗鈜姐弟（左起）對於北管相當有興趣，練團不喊累。記者邱書昱／攝影

文化資產 神明 北市 蔡詩萍

延伸閱讀

北投影視音三度流標！議員籲適時調整 北市：先行ROT

穿黑白色西裝出席台北時尚周 蔣萬安自爆有選擇障礙「去問兒子意見」

蔣萬安赴綠黨團說明重大議案 議員要求先脫下「偶包」 蔣當場照辦

北流1.9億未結款爭議 蔡詩萍：柯市府與文化部溝通有瑕疵

相關新聞

北市夾娃娃機將修法 距學校50公尺擬測出入口距離

北市自助選物販賣事業自治條例109年8月21日公布施行，要求夾娃娃機店設在合法建築內，直線量測距離必須離國中小學至少50...

影／台北靈安社百年北管頒無形資產 小學徒不喊累：神明會保佑

153年歷史的台北靈安社，今年以傳統北管保存者獲得無形文化資產肯定，北市文化局長蔡詩萍今天頒贈「藝以人揚」匾額給予社方，...

北市都更獎勵設騎樓比人行道多1.8倍 挨批違反人本精神

台北市政府修正都更容積獎勵辦法，若建商留設人行道，依實際留設面積給予獎勵，若留設騎樓，容積獎勵則增加至1.8倍，今年9月...

變更公設用途沒告知住戶…新北議員批市府忽略民眾權益

新北用地不足，近年改為利用新建案公益捐贈空間，作為公共設施空間使用，但新北市議員彭佳芸接獲多個陳情，民眾購買的預售屋要交...

新北溪北轉運站新進度曝光 1.5公頃將增1400汽機車格

新北大漢溪以北人口稠密，過去三重、新莊、五股等要搭乘國道客運，除了去北市搭車，就只能在重新路邊等待從北車開來的車，民眾多...

解護理師荒 北市聯醫加薪留才

全國護理人力短缺，議員關心北市聯醫作為，院方回應，因應大環境缺工，6月起調高護理夜班費最高每班150元、8月依病房屬性調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。