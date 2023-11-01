廖先翔遭爆侵佔國有地蓋莊園 綠委批全台最貪政治家族

國民黨新北市議員廖先翔參選新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委，挑戰現任的民進黨立委賴品妤，今天遭到踢爆違法興建莊園、占用國有地經營停車場，賴品妤舉行記者會列出七大罪狀，直言廖先翔家族是「全台最貪政治家族」。

民進黨立委賴品妤、劉世芳、莊瑞雄、洪申翰、林楚茵上午舉行記者會，指控廖先翔家族涉及多項侵占國有地案，其父親廖正良位於汐止區的違法莊園更涉及侵占國有地、濫墾山坡保育區、破壞水質保護區等七大罪狀。

賴品妤表示，身為汐止區的現任立委，看到今天的周刊報導，她只能用瞠目結舌來形容，許多汐止人都感到非常氣憤，廖先翔家族在全國的知名度不比許多政治世家，但是囂張的違法行徑堪稱為地方家族榜首，可以說是全國最惡劣、貪婪的政治特權案件。

賴品妤指出，該篇報導提到的莊園別墅，其實是在2011年所興建，當時廖正良擔任台北縣議員，連任新北市議員至2018年，後來因為涉犯其他案件，因此傳承職位給自己的寶貝兒子廖先翔，父子前後任期長達17年。

賴品妤批評，廖先翔身為具有公權力的地方民代，非但不保護地質敏感區，甚至還違反侵佔國有地、濫墾保育區，完全不是民意代表該有的行為，身為民代最基本的守法也沒有，反倒是「父子聯手，上下其手」涉嫌違法使用、侵佔國有地、濫墾保育區等。

林楚茵表示，該案可以觸犯的法律，幾乎是一次達標，例如農地未作農業使用、疑似涉及逃地價稅、侵佔國有土地、濫墾山坡保育區、在林業用地濫挖水池、在水質保護區內排放汙水，還有違法接用水電，極為離譜。

林楚茵直言，國民黨的家族政治，沒有最貪只有更貪，過去大家質疑台中顏家、雲林張家的違建案，沒有想到道高一尺、魔高一丈，廖先翔家族不但竊佔國有地，甚至濫建自家的豪華別墅，違反農地使用方式，而該地如果沒有農地農用，就是涉嫌逃漏稅，

林楚茵強調，廖正良曾經涉嫌關說收賄，最後被法院裁定受賄，現在兒子廖先翔要參選國會議員，應該受到最高標準檢視，然而他卻對自家的爭議視而不見，「國有地是屬於人民的，廖先翔卻大言不慚將一切都推給自己的的父親、祖父母背書。」

洪申翰說，廖先翔用年輕的樣貌在汐止走跳，平時政績有限、貢獻不夠，然而這種刻意裝清新的背後，竟是利用兩代議員的職權侵佔國有地，對很多年輕人來說，相對剝奪感非常重，他們在豪華莊園內「住得舒服、玩得愉快」，逼迫汐止人喝自家排放的汙水。

劉世芳表示，廖先翔號稱非常愛辦會勘，多次針對工業區、貨櫃倉儲設置地辦理土地適法性會勘，對父親的侵佔國有地莊園案卻輕輕放下，顯示他的表裡不一、遇到家族利益就轉彎，「廖先翔或許是一個在爸爸眼中的乖兒子，卻是嚴重失職的⺠意代表。」