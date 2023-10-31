停管基金繳庫87.7億史上最高 北市議員批：成柯文哲小金庫

台北市公有收費停車基金目的為改善停車需求及環境。北市議員簡舒培今質詢時質疑，柯市府8年繳庫87.7億史上最高，停管基金成小金庫、大肥羊，近2年的停車調查是「各行政區停車位皆可滿足需求」，明顯與民眾感受不符，寧可繳庫也不興建停車場，改善車位不足的問題，難怪滿意度連年吊車尾。交通局承諾2周內說明繳庫比例，盡快滿足民眾停車需求。

交通局長謝銘鴻坦言，停車需求調查結果和民眾感受不同，目前停車位遠遠不夠，自己雖然知道歷任市長會把一定比例的停管基金繳庫，但不曉得柯文哲繳這麼多，未來停車場若有機會就要想辦法加速興建，否則行人也會沒空間。

議員簡舒培在交通委員會中指出，2015年台北市停車位不足約14萬格，至今仍遠遠不夠，停管基金收入來源為停車費與違停罰單，目的是滿足停車需求與改善停車環境，但前市長柯文哲8年繳庫87.7億，與郝市府28.5億相比多了3倍，寧可把錢繳庫，也不願解決停車位不足的問題。

簡舒培表示，柯文哲在2017年76月20日的市長室會議中，就要求「在不影響基金業務運作前提下，將停管基金盈餘繳庫籌措稅入財源，避免總預算產生資金短差時需要舉債」，成為柯眼中的大肥羊、小金庫。

而根據2021年和2022年停管處調查報告，結果是12行政區汽車停車供給皆可滿足其需求。不過簡舒培提到，郝市府8年取締違規停車460萬件、柯市府取締837萬件，民眾被開單數增加1.8倍，柯文哲沒把從民眾身上拿的錢蓋停車場，反而拚命繳庫，難怪滿意度始終吊車尾，要求停管處2周內說明合理繳庫比例。

停管處長李昆振回應，停管基金一直都有拿來興建停車場，需求不足一定會努力提供，目前有12個停車場興建中及待辦中，今年已經蓋完2座、後續來有2座要啟用，而停管基金仍屬於市政收入，市府會做年度統籌分配，盈餘確實要繳庫，且投資、興建停車場也沒舉債狀況，皆由局處自行支應。