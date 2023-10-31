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新北租金補貼 藍營籲增至7千元

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市議會國民黨團要求市府加碼租金補貼。記者葉德正／攝影
新北市議會國民黨團要求市府加碼租金補貼。記者葉德正／攝影

新北市議會國民黨團昨質詢長照、居住正義等議題，認為新北租金補貼仍不夠，建議提高到7000元。代理市長劉和然回應，初步評估有可行性，會研議如何加碼。27歲柯姓上班族說，最根本原因是房東不願配合申請，房東可能考量被課稅而提高租金，壓力轉嫁給房客，租金補貼仍是看得到吃不到。

新北市租金補貼提供給設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年，符合單身、新婚未滿2年，或育孕有未成年子女家庭等條件者，且財產所得、租賃地位置須符合規定，即可向城鄉局提申請。

現行單身補助3500元、新婚4500元、育孕有未成年子女胎兒1或2人5000元、3人以上6000元，時間最長補貼1年。

市議員王威元說，新北市城鄉局透過提供多元社宅、租金補貼與包租代管等方式照顧青年，租金補貼去年8000人受益，今年增加到1萬5千戶，翻倍成長。

市議員洪佳君指出，她身為四寶媽，聽到身旁很多人嘆「我們養不起孩子」，施政要思考如何透過有感政策，讓年輕人願意生，否則都是空談。建議先從提高租金補貼開始，新北可將租金補貼從6000元提高到7000元。

城鄉局長黃國峰說，擴大青年租金補貼是新北最先做，加上中央補助，目前採申請雙軌制。目前新北租金補貼編列6000萬元，若調升到7000元，預算可能增加約5%。

28歲黃姓上班族說，養小孩成本很高，最根本原因是青年低薪與房價過高，租屋津貼調高1000元，很快會被通膨吃掉，減壓效果有限。不少租屋族則說，房東在簽契約時便暗示不能申請租屋津貼，否則會調高租金，多數租客還是享受不到租屋津貼資源。

租金補貼 青年

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新北藍黨團籲租金補貼提高到7千元 劉和然：財務計算具可行性

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