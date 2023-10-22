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穿黑白色西裝出席台北時尚周 蔣萬安自爆有選擇障礙「去問兒子意見」
台北市長蔣萬安今晚出席「台北時尚周」閉幕，擔任走星光大道壓軸，果然一現身驚豔全場，閃光燈閃個不停，由於先前蔣萬安在IG貼出試裝照，網友各有偏好，最後蔣萬安是穿著黑白相間的時尚西裝亮相，蔣透露，除網友給建議，最後之所以決定穿黑白這一套，是大寶蔣得立的意見，並自曝每當自己有選擇障礙，就會去問大寶意見。
蔣萬安今天晚間6點出席台北時裝周閉幕活動，擔任星光大道壓軸，前一組走星光大道的文化局長蔡詩萍偕著夫人林書煒出場，蔡詩萍也自爆，他和太太的服裝都是女兒決定。
蔣萬安擔任這次閉幕活動星光大道壓軸，一下車馬上驚艷全場，現場攝影記者不斷要求市長擺POSE拍照，只見蔣萬安有點緊張，不知道手要往哪裡擺，受訪時蔣萬安大呼「走秀太專業」，還要學習，不管擺姿勢或走秀，可能還要跟專業老師學，不過很開心，這次網友都有給意見，有網友喜歡藍色的、也有人喜歡黑白色西裝，包括陳婉若、局長蔡詩萍都推薦穿黑白色這一套。
不過其實蔣萬安這套黑白西裝設計，內搭其實是無袖造型，蔣萬安也被問到，是否外套裡面的設計也很特別，彩蛋在內搭？是不是脫掉外套也很帥？蔣萬安則害羞說「今天沒有、沒有要脫外套」，設計師的設計裡面其實是無袖，這套設計主要是看很多層次的設計感。
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