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外牆磁磚還在掉！遭轟「砸不死人就擺爛」 北流：1個月內提修繕計畫

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北流7月被民眾發現外牆有磁磚剝落，然而事隔3個月仍未改善，讓議員怒轟「砸不死人就擺爛」，北流表示，預計一個月內提出短中長期修繕維護計畫。記者洪子凱／攝影
北流7月被民眾發現外牆有磁磚剝落，然而事隔3個月仍未改善，讓議員怒轟「砸不死人就擺爛」，北流表示，預計一個月內提出短中長期修繕維護計畫。記者洪子凱／攝影

啟用剛滿三年台北流行音樂中心7月被民眾發現外牆有磁磚剝落，然而事隔3個月仍未改善，台北市議員何孟樺指出，當時北流說明會與新工處討論修繕作為，不過事隔3月仍未改善，北市議會今天進行教育部門質詢，何孟樺痛批北市府「覺得砸不死人就擺爛」，北流說明，先前評估若要大規模修繕，影響較大，會和文化局討論後，預計一個月內提出短中長期修繕維護計畫。

議員何孟樺指出，今年7月北流遭發現馬賽克強有磁磚剝落狀況，如今3過月過去，昨天同仁前往查看，發現磁磚仍然持續剝落，市府至今仍未將問題解決，她發現，早在2021年北流就曾兩度通報新工處有剝落情形，但當時只會同營造廠過去把磁磚貼起來，未有後續檢討改善。

何孟樺痛批，北流當初要興建時，都審曾做過實驗確保磁磚不會掉落，但卻忽略氣候因素，蓋好不到一年磁磚就開始掉，難保北市其他公共工程不會也有類似問題，她要求，文化局必須積極協助北流，並會同新工處在一個月內完成鑑定，提供改善方案，不要讓市民在承受「天外奇蹟」的風險。文化局長蔡詩萍回應，會盡快做一個檢討，並針對後續優化提出相關作為。

北流執行長梁序倫補充，目前就是先針對比較容易修繕部分補強，清潔公司每天也會固定清掃，至於大規模修繕，先前評估經費高達數千萬，且目前店家及活動都滿檔可能會影響，會和文化局討論方案後，預計一個月內提出短中長期改善作為。

梁序倫表示，牆面剝落目前都是碎片，對安全造成疑慮暫時不會有，但如果大片面積掉落區域會比較擔心，目前會固定檢視，留意哪邊狀況較為嚴重，會預防性處理，未來若有大規模修繕，可能也會分段分區。

文化局 北市 台北流行音樂中心 蔡詩萍

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