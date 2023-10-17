北流1.9億未結款爭議 蔡詩萍：柯市府與文化部溝通有瑕疵

北流1.9億元履約款延伸每月約80萬元利息爭議，北市文化局長蔡詩萍今赴議會表示，已和文化部長史哲、前部長李永得達成默契，首先會以墊付款因應，由於委託方為文化部，因此依程序也會向文化部追討費用。蔡說，「柯文哲市府和文化部溝通確實有瑕疵，調解會應該邀文化部參與。」

民進黨北市議員許淑華在議會教育工作會報時談到北流議題，提到台北市長蔣萬安談這筆1.9億元調解款，必要時會告文化部，質問到底該由誰來負責？她認為文化局稱議會通過墊付款項，就不會向文化部提告，「難道狹持議會？」

市議員簡舒培追問，文化部在公文中指，委辦時給的總經費是已有追加費用，北市府不得再追加任何經費，不料，柯文哲延伸出的1.9億元，正是北市府要求變更設計而追加的預算，「難道這要文化部負責嗎？」

簡舒培舉例，如果是文化局委託興建設施，撥一筆預算內要蓋完，「結果後來興建單位說錢不夠要多10億，過程中都沒有說，蓋完之後才跟你要，你會給嗎？」她說，現在收拾爛攤子，「議會先付墊付款，我基本上是同意的，可以免除每月80萬利息。」但政治責任是誰，要說明白。

蔡詩萍表示，目前和廠商溝通，不會立即要求付款，期盼議會能通過墊付款，如果議會沒有通過，則會向市長請益是先行以市庫墊付，再爭取議會同意，還是與廠商再協調往後付款時程。

蔡說，與史哲、前部長李永得溝通，先以墊付款因應，不過，因文化部為委辦，所以依照程序會追討費用，「如果議會同意墊付款，就不一定會有後面程序」，另外，就文化部將產權無償撥用給北市府討論，「產權是文化部，但我們是管理權，會產生很多問題。」

蔡詩萍說，柯市府和文化部溝通確實有瑕疵，兩任部長曾說，在與廠商開協調會時，文化部都沒有參與，「雖然現在從公文看，文化部沒有一定要參與，但這瑕疵就在於應該要邀請。」

另一方面，北市議員陳重文也說，北藝2.3億元爭議預算，而簡舒培也詢問，是否有類似北流、北藝相關的680萬元款項？蔡詩萍表示，北藝的款項也期盼議會能通過預算，否則廠商能強制執行；針對680萬元，文化局補充，目前廠商已撤除，也會追查後續。