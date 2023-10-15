蔣萬安時裝周試裝！網友喊帥「當明星了啦」 名模教母也來留言建議
為行銷台北時裝周活動，台北市長蔣萬安今天在臉書大換裝，化身潮男，並且貼文下周日晚上就是台北時裝週 Taipei Fashion Week 閉幕大秀，還問「你會來嗎？設計師簡國彥跟陳冠百幫我各準備了一套服裝讓我選，你們覺得哪套更好看一些？」
蔣也標註「這兩套都是我沒嘗試過的風格」，並tag文化局長蔡詩萍「好難選，蔡詩萍局長你覺得呢？」
也因這兩太套換裝太潮，底下湧入許多網友留言，包括名模教母陳婉若也來留言，陳婉若留言說「聽婉若姊的，黑白系列 ...看到不一樣的市長」，連藝人李李仁也來留言「市長帥喔！」高雄市議員李雅靜也留言稱蔣萬安「被政治耽誤的男模」、「當明星了啦」。
網友留言稱蔣市長「帥出最高度」，不過也有網友覺得衣服夠潮，不過「市長頭髮要有變化，不夠痞」。至於蔣市長點名蔡詩萍給意見，蔡則建議「右邊這一套，會很跳。左邊這一套也很好，但太像您，我建議難得時裝周，要跳一點。」
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