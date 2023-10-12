環狀線北環段車站主體工程正式啟動 CF680B區段標連續壁開始施工

捷運環狀線北環段CF680B區段標工程即將展開道路段車站連續壁的挖掘施工，其施工區位於新北市三重區集賢路五華國小前，位屬新北市與台北市往返車流最壅塞路段，經管線試挖調查、整合排除連續壁管線障礙、人行道削減及施工圍籬架設後，將開始進行北環段全段車站連續壁第一個單元抓掘施工，今(12)日上午，由台北市捷運局一工處及皇昌營造公司施工團隊，舉行簡單隆重連續壁動工祈福儀式，祈求本標工程平安順利，如期如質完工。

負責本段工程的北市捷運局一工處表示，CF680B區段標工程範圍主要在新北市蘆洲區及三重區，全長3.23公里，計有三座地下車站、三段潛盾隧道段及一段明挖覆蓋隧道段，起於蘆洲區中山一路Y20站（不含），以地下潛盾方式施作隧道於蘆洲集賢路、中山一路口設Y21站與中和新蘆線之徐匯中學站交會，續沿集賢路北行於集賢環保公園旁設Y22站、五華國小前設Y23站為止。

車站全線採地下興建，配合車站地下基礎施工，需先進行台電管線及設施、自來水、瓦斯、電信、有線電視線路及大型排水箱涵等重大民生管線改建遷移。因應工區錯綜複雜的地下管線及重大民生管線造成的施工困難與風險，本區段標今年4月工程開工後，施工廠商即積極展開全線管線試挖及排水箱涵縱走調查等工作，以確認管線圖資與實際位置差異，施工團隊除須整合全線各類管線路徑外，並需在避開連續壁及支撐系統有限地下空間，佈設重大管線最佳可行遷移路徑，以排除連續壁及覆工鈑支撐位置管線障礙，以利後續進行車站基礎施工及開挖。

捷運局一工處進一步表示，目前開始進行連續壁施工之工區，施工團隊經過六個月的管線道調查及障礙排除後已完成台電設備、自來水、瓦斯、電信等管線路徑整合工作，今日大型連續壁機具已進場施工，除展現CF680B區段標工程團隊克服地下管線障礙初步成果，並象徵北環段道路工程已開始進入結構主體重要施工階段，本處將持續帶領捷運施工團隊，持續努力逐步克服施工困難及障礙，早日達成捷運北環段通車之目標。