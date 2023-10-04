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台北魚市搭中華隊熱潮 滿額分享「臨門一腳」贈虱目魚肚

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北魚市趁著中華隊亞運奪冠熱潮，祭出滿額贈虱目魚肚優惠活動。圖／台北魚市臉書
台北魚市趁著中華隊亞運奪冠熱潮，祭出滿額贈虱目魚肚優惠活動。圖／台北魚市臉書

滑輪溜冰競速溜冰3000公尺男子組接力賽這「臨門一腳」，讓中華隊在杭州亞運又奪下一枚金牌！台北魚市趁這波亞運熱潮，公告4日至8日到台北市民族東路實體門市消費滿200元，即可贈送一片虱目魚肚。

台北漁產公司董事長鄭世維透露，未來進帳更多獎牌，也會再推出限時活動，一起替中華隊集氣奪冠。

台北魚市在臉書上貼出為中華隊加油的滿額送好禮，只要在4日到6日間，消費滿200元，並且按讚、分享出示這則貼文，就可以獲得一片虱目魚肚，總計限量100片。

鄭世維說，目前正值虱目魚產季，廣邀民眾吃新鮮漁獲也替中華隊加油，透過這次活動與業者合作，之後中華隊男籃、棒球等項目在亞運拿下獎牌，還會再推出限時活動「下次有可能是鯖魚排等生鮮商品。」

他也說，台北魚市過往缺乏網路臉書上的經營，就連位在民族東路、上引水產旁的實體店面，民眾也鮮少知道，因此期盼搭上亞運熱潮，衝高知名度和流量，「實質的商品優惠比一次性的文宣更能回饋給消費者。」

鄭世維 生鮮 亞運 中華隊

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