6萬坪淡水行政中心開發案引資105億 無人投標流標

內政部營建署與新北捷運局合作淡水行政中心站開發案，預估投資105億興建6萬坪商辦及住宅。今年4月公告招標，上周卻沒有廠商投標而流標，捷運局說已和營建署溝通，內部正在討論重新招標或調整都市計畫內容，盼能下半年再招標。新北市議員鄭宇恩說，該地位於交通樞紐，應開放更多元的容許使用，吸引能源、醫療或教育方面新創產業進駐。

淡水行政中心站開發案是由捷運局管轄約0.3公頃捷運開發區土地，與毗鄰2.68公頃的營建署經管產業專用區合作開發，以產專區公開標售附帶條件方式，得標者需共同開發捷運開發區，預計可興建2棟地下2層、地上13至15層複合式開發大樓，除有10%作為住宅外，其餘皆為商辦空間約4萬坪，創造約3000個就業機會。

不過上周開標因無廠商投標而流標，新北捷運局土地開發科長楊博仁說，有潛在廠商來領標但最後無人投標，已跟營建署溝通，經瞭解他們內部正在討論中，目前初步仍會朝合作開發為目標，但需要討論重新招標或調整都市計畫內容，目前住宅10%不會調整，會朝允許商業使用內容來討論，比如有廠商提議設置加油站等，盼下半年再招標。

鄭宇恩說，淡水行政中心站開發案座落於淡海新市鎮蛋黃區，又是交通樞紐節點，應開放更多元的容許使用，吸引結合能源、醫療或教育方面新創產業進駐，帶動淡水地區產業發展，同時結合長照、托育以及青創基地等公益設施，提升區域內的生活機能。