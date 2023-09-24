基準容積率低誘因低 新北三重蘆洲一路之隔都更案量差6倍

都市更新刻不容緩，據新北市府統計，近20年新北都更申請案累計超過1338件，以板橋區188案最多，其次是三重區140案，但一條路之隔的蘆洲區，卻因早年都市規畫公設比低，住宅區基準容積僅200％，誘因低導致20多年都更申請案僅22件，連人口較少的淡水38件都比蘆洲多，親藍地方民代盼中央加速蘆洲南北側整開區審議速度，才有機會調整容積率；綠營民代則認為兩者可並行，至少危險建築如海砂屋要先專案放寬，讓都更加速。

新北市城鄉局指出，基準容積多寡主要是根據地區公共設施多寡給予，目前蘆洲公設比約2.1％，蘆洲南北側開發案通過後，公設比有望提高到6.3％，部分地區可重新檢討容積率有機會到240％，也盼中央能加速審議。

根據新北市府統計，新北市都更申請案量排名，除前兩名板橋、三重，其餘依序是中和131、新店121案、永和98案、新莊65案、土城53案、淡水38案、汐止35案與蘆洲22案。

無黨籍新北市議員李翁月娥指出，三重、新莊等地住宅區基準容積率約300％左右，蘆洲基準容積200％對蘆洲地區不公平，建商看無利可圖，不可能進來參與；且很多人當年花了一輩子積蓄在蘆洲買房子，卻買到海砂屋，現在還要再花一筆錢外出租屋「有家歸不得」。

「中央不要再卡蘆洲南北側」李翁月娥說，案件地方已經送去中央兩年多，裡頭還有許多對地方非常重要的「萬坪醫院」等規畫，籲中央應該加速審議。

民進黨議員顏蔚慈認為，蘆洲都更速度不能都賴在蘆洲南北側上，她認為兩者可分開並行處理，目前檯面上有很條例，但市府都只是光有制度，沒有落實執行，很多海砂屋住戶資訊落差大，市府應該出面主導，才能讓都更速度加快。

新北城鄉局說，基準容積率主要是看地方公共設施服務水準訂定，須參考環境容受力，若容積給太高，但考量建築基地與周邊交通問題，不一定蓋得出來。

城鄉局說，蘆洲男北側通過後，蘆洲公共設施比例可以大幅度提升，部分地區可從原本200％到240％左右，目前蘆洲南北側仍在內政部都委會已開過6次小組會議，已經有共識，目前主要是地政司土徵小組做相關討論，持續審議中。

城鄉局說，除基準容積率提高，新北市目前還有相關容積獎勵加給，提供針對危險建築個案提高或是跨區容移等方案提高誘因，除基準容積，有時候都更案件數，也會因為「地價」不同而有所差異。