聽新聞
test
0:00 / 0:00
地面破裂、積水 萬大魚類中繼市場修繕動工
台北漁產運銷公司為了改善萬大魚類中繼市場的地面破裂、積水等問題，今天進行改善工程開工，預計於今年12月前完工，台北漁產公司董事長鄭世維說，推動工程之餘，也持續優化交易空間、保障食品安全及工作環境。
鄭世維說，過去為配合市場改建工程，萬大魚類市場在2020年3月遷至華中橋下堤外臨時中繼市場營運，並沿用舊有運動場地坪，不過，近三年來，市場大量用水及產生有機廢棄物，已使原材質地坪無法負荷，出現地面破裂、坑洞及積水等情形。
他說，國內漁產運銷通路中，台北漁產扮演著重要的樞紐角色，所以在食品安全、環境衛生及人員安全，勢必為第一優先目標，針對營運層面造成許多的不便，勢必會加強改進。
漁產公司進一步說，這次環境改善工程，會針對臨時中繼市場進行鋪面改善及溝渠更新，預計於今年12月前完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言