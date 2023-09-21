聽新聞
test
0:00 / 0:00

地面破裂、積水 萬大魚類中繼市場修繕動工

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
改善工程預計於今年12月前完工。圖／台北漁產運銷公司提供
改善工程預計於今年12月前完工。圖／台北漁產運銷公司提供

台北漁產運銷公司為了改善萬大魚類中繼市場的地面破裂、積水等問題，今天進行改善工程開工，預計於今年12月前完工，台北漁產公司董事長鄭世維說，推動工程之餘，也持續優化交易空間、保障食品安全及工作環境。

鄭世維說，過去為配合市場改建工程，萬大魚類市場在2020年3月遷至華中橋下堤外臨時中繼市場營運，並沿用舊有運動場地坪，不過，近三年來，市場大量用水及產生有機廢棄物，已使原材質地坪無法負荷，出現地面破裂、坑洞及積水等情形。

他說，國內漁產運銷通路中，台北漁產扮演著重要的樞紐角色，所以在食品安全、環境衛生及人員安全，勢必為第一優先目標，針對營運層面造成許多的不便，勢必會加強改進。

漁產公司進一步說，這次環境改善工程，會針對臨時中繼市場進行鋪面改善及溝渠更新，預計於今年12月前完工。

漁產公司說，中繼市場近年大量用水，以及產生有機廢棄物，出現地面破裂、坑洞及積水等情形。圖／台北漁產運銷公司提供
漁產公司說，中繼市場近年大量用水，以及產生有機廢棄物，出現地面破裂、坑洞及積水等情形。圖／台北漁產運銷公司提供

魚類 食品安全 鄭世維

延伸閱讀

隔8年基隆本土登革熱病例再現 衛生局：全市都有風險

台中大雅陽明國小PU跑道殘破 民代爭取經費整建

沙灘驚見「長手怪魚」在地上用四肢走路！學者嗨揭稀有身分：滅絕20年復活了

台南登革熱光電板害的？ 衛生局：高鹽份病媒蚊無法生存

相關新聞

地面破裂、積水 萬大魚類中繼市場修繕動工

台北漁產運銷公司為了改善萬大魚類中繼市場的地面破裂、積水等問題，今天進行改善工程開工，預計於今年12月前完工，台北漁產公...

老舊醫院變身 蘆洲全民醫院遷三重繼續造福地方

原本位於新北市蘆洲區三民路的「全民醫院」是地區少有內外科兼具的醫院，但早年因法令不完善，導致建築物使照與使用目的不同，加...

新北發「台灣LV包」了！列冊這5673人可拿到

新北市列冊獨居長者共5673人，為拉近獨居長者的距離，社會局製作「關懷獨居長輩安心包」，利用早年農村記憶、「台灣LV包」...

北市防災彭啟明打70分 提6建議籲3年多後進步到85分

9月21日為國家防災日，北市議員顏若芳、趙怡翔、林延鳳及苗博雅等邀請氣象專家彭啟明出席「921韌性台北減災防災座談會」，...

學生坐博愛座遭公審 北捷：有座位需求可拿識別貼紙

作家李昂發文指年輕學生不讓博愛座，還點名台北市長蔣萬安回應，今日再度發文解釋稱是「對方翻白眼」讓她無法忍受。台北捷運今呼...

921大地震歷歷在目 新北推危建580公辦都更

台灣位屬地震頻繁的區域，民眾重視居住建物安全性，尤其是危險係數較高的海砂屋或早期興建耐震能力不足的老舊建築物，所有權人更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦