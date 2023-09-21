地面破裂、積水 萬大魚類中繼市場修繕動工

台北漁產運銷公司為了改善萬大魚類中繼市場的地面破裂、積水等問題，今天進行改善工程開工，預計於今年12月前完工，台北漁產公司董事長鄭世維說，推動工程之餘，也持續優化交易空間、保障食品安全及工作環境。

鄭世維說，過去為配合市場改建工程，萬大魚類市場在2020年3月遷至華中橋下堤外臨時中繼市場營運，並沿用舊有運動場地坪，不過，近三年來，市場大量用水及產生有機廢棄物，已使原材質地坪無法負荷，出現地面破裂、坑洞及積水等情形。

他說，國內漁產運銷通路中，台北漁產扮演著重要的樞紐角色，所以在食品安全、環境衛生及人員安全，勢必為第一優先目標，針對營運層面造成許多的不便，勢必會加強改進。