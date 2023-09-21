新北親子館規定只能1大對2小 三寶媽無奈

新北市公托已經突破121家，其中有76處附設親子館服務0-6歲幼童的親子共玩、DIY塗鴉空間，不過身為三寶媽的新北市議員彭佳芸發現，新北市親子館規定1名家長最多只能帶2名幼童，就有同是3寶媽的家長向她陳情帶3個孩子去親子館被拒絕入館，她認為規定不合理，犧牲民眾權益。

新北市社會局回應，親子館功能是鼓勵家長與小孩親子互動，培養親子感情，考量家長照顧能量，並尊重每位進館者的權益，原則上以1名家長陪伴1到2名幼兒為宜，家長入館後也要全程陪伴嬰幼兒，關注孩子遊戲及與其他嬰幼兒互動情形，避免長時間觀看手機或與人聊天或擅自離開，維護嬰幼兒的遊戲安全，但如有特殊情形，可先行與該中心人員溝通討論，滿足家長實際需求與安全維護。

彭佳芸說，新北市76處親子館每年有上千萬的市府補助，為的是提供民眾優質育兒環境，政府鼓勵生育，家長也願意生養實屬不易，但親子館有這樣不友善多寶家庭規定，如何讓家長相信市府友善育兒的誠意。

新北市兒童托育科長林秀穗表示，新北市親子館的創設目的就是希望能夠親子共同陪伴，館內都有做好安全維護措施，但若一名家長要同時顧及3名以上幼童確實還是有困難，才會有1對2的規定，並要求3名幼童要有兩名以上家長陪同，才能顧及孩子玩樂與安全需求。

林秀穗也說，以往寒暑假期間，就曾發生家長把孩子帶到親子館後，把親子館當安親班，人就跑出去買東西等情況，或有家長在旁滑手機，沒有看顧好小孩，由於裡頭還有很多其他幼兒，孩子間的互動有很多不確定因素，反而會造成其他人困擾。

不過林秀穗也說，如果家長真的有困難，規定也不是硬梆梆，如果現場人力充足，或是其中一名孩子超過6歲，可透過透過讓孩子在服務台旁看書等措施，解決家長困擾。

新北社會局也說，目前新北市規定最多1對2，但其實北市規定要2對1到2對2，桃園也相對更嚴格。

對於彭佳芸質疑，目前121家公托，僅有76處附設親子館，比例相差太過懸殊；林秀穗回應，目前托育需求最高，市府會持續廣設公托，親子館主要服務在地附近親子，提供家長便利與鄰近的服務，目前76處已涵蓋29個行政區，量能還算足夠，也怕設立大型親子館，但因為交通不便，家長不願意帶來，效果反而打折。

社會局也回覆彭佳芸指出，新北親子館的數量是各縣市之首，歷年推動績效754萬餘人次，已成為新北市轄內在地且符合家長需求的親子最佳去處，目前親子館數量尚足以提供市民需求，短期暫無設置親子館規畫，但若有適合場地會再評估設置親子館。