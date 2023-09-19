汐止原住民長輩共餐趣 區長同樂也學習原民語

汐止區部落文化健康站，每天都安排不同的活動，讓原住民長輩動一動更健康，除了繪畫也跳健康操，接著中午開心共餐，今(19)日汐止區長林慶豐也特別前往關心，熱心的原住民長輩還教了汐止區長簡單的原住民語，氣氛很活絡，大家打成一片。

汐止區長來關心，長輩們真的好開心，立即么喝唱首原住民的歡迎歌表示熱烈歡迎，也表達他們心裡的熱情，新北市原住民家庭關懷協會每天都安排不同的活動，有母語教學、晝畫、槌球、動健康等等，讓長輩多走出來動一動，可能在原住民公園或是山光厚德活動中心上課，而中午時間一到，2、30位的長輩就會回到文化健康站吃飯。

汐止區文化健康站照服員黃瑋瑤說，目前已經服務將近11年的時間，現在每個星期一到五都有安排延緩失能的課程，像是動腦或是懷舊、體適能課程都有，那因為主要都是原住民的長者、都是阿美族的長者，也會針對一些母語或是文化的課程，語言課會帶著長輩朗讀或是針對部落文化進行探討，另外，也有手工藝編織等等，而中午會則有安排共餐。

汐止區長林慶豐表示，很感謝新北市原住民家庭關懷協會照顧長者，也希望更多的原住民長輩能夠多多來參與文健站相關的一些活動，一起共餐。