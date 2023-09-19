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汐止原住民長輩共餐趣 區長同樂也學習原民語

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區部落文化健康站原住民長輩教了汐止區長林慶豐簡單的原住民語，氣氛很活絡，大家打成一片。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區部落文化健康站原住民長輩教了汐止區長林慶豐簡單的原住民語，氣氛很活絡，大家打成一片。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區部落文化健康站，每天都安排不同的活動，讓原住民長輩動一動更健康，除了繪畫也跳健康操，接著中午開心共餐，今(19)日汐止區長林慶豐也特別前往關心，熱心的原住民長輩還教了汐止區長簡單的原住民語，氣氛很活絡，大家打成一片。

汐止區長來關心，長輩們真的好開心，立即么喝唱首原住民的歡迎歌表示熱烈歡迎，也表達他們心裡的熱情，新北市原住民家庭關懷協會每天都安排不同的活動，有母語教學、晝畫、槌球、動健康等等，讓長輩多走出來動一動，可能在原住民公園或是山光厚德活動中心上課，而中午時間一到，2、30位的長輩就會回到文化健康站吃飯。

汐止區文化健康站照服員黃瑋瑤說，目前已經服務將近11年的時間，現在每個星期一到五都有安排延緩失能的課程，像是動腦或是懷舊、體適能課程都有，那因為主要都是原住民的長者、都是阿美族的長者，也會針對一些母語或是文化的課程，語言課會帶著長輩朗讀或是針對部落文化進行探討，另外，也有手工藝編織等等，而中午會則有安排共餐。

汐止區長林慶豐表示，很感謝新北市原住民家庭關懷協會照顧長者，也希望更多的原住民長輩能夠多多來參與文健站相關的一些活動，一起共餐。

原住民語 汐止 長輩

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