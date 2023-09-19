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種水稻田改良土壤 三芝有機農場開發真空包裝米

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝有機農場水稻田的種植也成了土壤改良循環下的產物，並特別投資設備開發真空包裝米，為農場帶來更多的經濟收入。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝有機農場水稻田的種植也成了土壤改良循環下的產物，並特別投資設備開發真空包裝米，為農場帶來更多的經濟收入。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝有機農場為了減低農作物的病蟲害，多年前開始採用旱田、水田輪作的種植方式來改良土壤，而水稻田的種植也成了土壤改良循環下的產物，不過近年來三芝有機農場也為了增添作物多元性，將水田面積擴大到三分地，今年的稻米前些日子全數收割完成，三芝有機農場就特別投資設備開發真空包裝米，為農場帶來更多的經濟收入。

三芝有機農場馬文權說，旱田有旱田的蟲害、水田有水田的病害，透過水、旱輪作的方式，讓病蟲害不會因為慣性而一直生存，藉此降低與防治。而今年種植水稻的田地，明年就可以作為地瓜田、西瓜田或是馬鈴薯田，作物少了病蟲害，收成自然好。

次外，今年收割下來的稻穀，日前經過烘乾近來開始碾米包裝作業，為了要符合現在大眾的購買需求，三芝有機農場特別開發真空包裝米，每包一公斤裝，真空好保存，一公斤的容量也適合小家庭的食用速度，不多不少剛剛好。

三芝有機農場馬文權表示，從水田、旱田輪作到投資碾米、分離石頭碎米以及真空包裝設備，農場希望透過種稻米除了防治病蟲害，也為農場增添更多元的經濟作物，未來水田、旱田輪作將會擴大到五分地，藉此讓土地利用有效提升，也為農場帶來更多的經濟收入。

稻米

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