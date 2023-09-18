快訊

沒搶到是好事？iPhone 15 Pro爆陷2大問題 這2色「實機看起來更髒」

細節曝光！王毅、蘇利文會晤逾12小時 台灣問題討論最久

PLG／林書豪、林書緯夢幻聯手 連置物櫃都要緊鄰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水美人樹賞花健行 農夫市集遊戲闖關很熱鬧

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所舉辦「淡水美人樹賞花健行暨農夫市集活動」，民眾可沿途欣賞的繽紛的美人樹花朵，在綠叢中點綴成一幅美麗的景色。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所舉辦「淡水美人樹賞花健行暨農夫市集活動」，民眾可沿途欣賞的繽紛的美人樹花朵，在綠叢中點綴成一幅美麗的景色。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水北八線奎柔山路上的美人樹開始綻放出紅色花朵，新北市淡水區公所上週六(16)日舉辦「淡水美人樹賞花健行暨農夫市集活動」，健行路線上午8時由淡水忠山里宏龍宮出發，發放闖關卡限量3,000份，以淡水行忠堂為終點，總長雖僅2.4公里，但在蜿蜒的山路上，民眾可沿途欣賞的繽紛的美人樹花朵，在綠叢中點綴成一幅美麗的景色。

忠山里長潘炳丁表示，沿淡水北八線奎柔山路種植的美人樹已經超過20年，每年八月開始開花，由於花期較長，到十一月都可看得到美人樹開花，也是新北市政府農業局推廣的賞花廊道，另外在終點行忠堂，由忠山里社區發展協會及滬尾休閒農業區發展協會，合辦農夫市集和普學禪寺與所設計多項親子闖關遊戲，讓民眾能夠除了賞花健行也能夠增加與親子同樂時間及採購淡水當季在地的農特產品。

淡水區長巫宗仁表示，新北市政府為了鼓勵市民運動，整個新北市規劃了很多條適合健走的步道，目的是打造處處都是運動場的步行城市。淡水區目前也有14條步道路線，美人樹健走步道每年8-11月正逢花期，沿途景色優美除了運動也能親子賞花共遊，另外活動現場在行忠堂廣場設有活動舞台安排精彩表演，以熱鬧的青春活力，舞動這場賞花健行遊淡水活動。

淡水 賞花

延伸閱讀

核安29號演習操演 淡水安老所展收容安置能力

淡水屯山里長補選謝炳坤當選 公所舉辦就職儀式

影／淡水淡金路電線桿又遭殃！男子駕Subaru BRZ過彎車速快慘撞上

淡水體育會健康九九健行 千人參與動健康齊健走

相關新聞

淡水美人樹賞花健行 農夫市集遊戲闖關很熱鬧

新北市淡水北八線奎柔山路上的美人樹開始綻放出紅色花朵，新北市淡水區公所上週六(16)日舉辦「淡水美人樹賞花健行暨農夫市集活動」，健行路線上午8時由淡水忠山里宏龍宮出發，發放闖關卡限量3,000份，以淡水行忠堂為終點，總長雖僅2.4公里，但在蜿蜒的山路上，民眾可沿途欣賞的繽紛的美人樹花朵，在綠叢中點綴成一幅美麗的景色。

台電台北南區認購377份庇護禮盒 贈弱勢童暖過中秋

中秋將至，台電台北南區營業處連續響應新北市好日子愛心大平台，與台灣電力工會理事長吳有彬及第34分會攜手，向新北庇護工場採...

台北詩歌節23日登場 首次讓詩人在咖啡廳與民眾互動

北市文化局主辦的2023台北詩歌節將於9月23日至10月7日舉行，今年以「詩生萬物」為題，邀請印度詩人碧娜（Bina）來...

節能補助再升級！北市環保局加碼 低收入戶換冰箱最高補助1萬5

台北市環保局為鼓勵住宅、社區加速能源轉型邁向淨零未來，今年「台北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，補助住宅、社區建置相...

最新採購密錄器零件竟是大陸製造？北市警局：將請廠商說明

台北市警察局今天遭爆料，最新一批採購的密錄器，其天線模組是大陸廠商製造，由於執法員警用密錄器紀錄民眾影像，懷疑有資安疑慮...

南麻豆、北八里 新北市府大廳變身柚子行銷場展至20日

再過10天就是中秋節，過節少不了應景的文旦柚，新北八里是知名文旦產區，有「南麻豆、北八里」美譽。新北市政府在一樓大廳辦文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦