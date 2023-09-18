淡水美人樹賞花健行 農夫市集遊戲闖關很熱鬧

新北市淡水北八線奎柔山路上的美人樹開始綻放出紅色花朵，新北市淡水區公所上週六(16)日舉辦「淡水美人樹賞花健行暨農夫市集活動」，健行路線上午8時由淡水忠山里宏龍宮出發，發放闖關卡限量3,000份，以淡水行忠堂為終點，總長雖僅2.4公里，但在蜿蜒的山路上，民眾可沿途欣賞的繽紛的美人樹花朵，在綠叢中點綴成一幅美麗的景色。

忠山里長潘炳丁表示，沿淡水北八線奎柔山路種植的美人樹已經超過20年，每年八月開始開花，由於花期較長，到十一月都可看得到美人樹開花，也是新北市政府農業局推廣的賞花廊道，另外在終點行忠堂，由忠山里社區發展協會及滬尾休閒農業區發展協會，合辦農夫市集和普學禪寺與所設計多項親子闖關遊戲，讓民眾能夠除了賞花健行也能夠增加與親子同樂時間及採購淡水當季在地的農特產品。

淡水區長巫宗仁表示，新北市政府為了鼓勵市民運動，整個新北市規劃了很多條適合健走的步道，目的是打造處處都是運動場的步行城市。淡水區目前也有14條步道路線，美人樹健走步道每年8-11月正逢花期，沿途景色優美除了運動也能親子賞花共遊，另外活動現場在行忠堂廣場設有活動舞台安排精彩表演，以熱鬧的青春活力，舞動這場賞花健行遊淡水活動。