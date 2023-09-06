台北市補助偏低？客委會:六都之中唯一拒提客家計畫

立委今(6)日召開記者會質疑「客委會補助大小眼？台北市客家人竟均分不到10元」，客家委員會表示，台北市屬財政一級地方政府，依法不列入受補助對象，惟該會仍以分攤費用方式推動台北市客家業務，絕無大小眼之情形，期盼中央與地方齊心合力，共同推動客家語言文化永續發展。

客委會指出，先前即有民意代表關心台北市客家活動補助金額，本會業去函說明，依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，財力級次第一級行政區最高補助比率為0％，台北市政府向來為第一級，故無法獲得本會補助。為此本會亦函請行政院主計總處修訂相關辦法，獲主計總處回復已錄案納入檢討精進現有補助制度之參考。

客委會表示，客委會透過分攤方式補助2023台北燈會1000萬元及台北市義民嘉年華等；更於台北市辦理各項大型藝文展演活動，如《雨馬》首場演出、台三線藝術季開幕式、客台20週年「客家製譟」演唱會，讓台北市客家鄉親就近參與，接觸客家語言文化。

至於立委質疑分攤補助台北市義民嘉年華之經費逐年降低，主因在於客委會期盼相關活動能夠回歸爭取民間、企業的支援。除台北市外，包括新北市及新竹縣義民祭補助經費亦逐年降低。

客委會強調，非常重視都會客家的發展，對北市之經費挹注絕不亞於其他縣市，然台北市卻是六都之中唯一拒絕提出地方客家發展計畫者。未來客委會仍將透過各種方式落實推動都會客家文化傳承，摯盼台北市能與中央齊心合力，共同推動客家語言文化永續發展。