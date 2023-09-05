山道猴子MV創作者 母校開講

網路影片「山道猴子的一生」近日出現真人版MV，在YouTube引發討論，MV創作者王泰翔昨獲母校新北莊敬高職邀請返校演講及演唱，他勉勵學弟妹不要因為成績不好否定自我，要找到真正想做的事，他在創作路上，也是結合生活靈感，觸發更多共鳴。

王泰翔表示，「山道猴子的一生」在網路掀起話題，他長期投入二創，覺得可以嘗試看看，沒想到一試就衝上YouTube音樂發燒排行榜第一名。

王勉勵學弟妹別因為成績不好而失去信心，要找到真正想做的事，並持之以恆，一定能闖出一片天；他還說，靈感創作都是結合生活素材，才能帶起共鳴。

莊敬高職指出，邀請校友王泰翔與學弟妹們分享熱情、創意的重要性，創意只是事情的開端與起點，熱情則是持續到底的動能。