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中元普度拜超大包乖乖！寫「預算乖乖到位，新北建設起飛」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今率市府人員一同中元普度，祈求颱風別來、國泰民安。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今率市府人員一同中元普度，祈求颱風別來、國泰民安。記者李成蔭／攝影

今日是農曆7月15日，新北市長侯友宜今率市府人員一同中元普渡，期間除特別在超大包乖乖寫下颱風不來，也祈求國泰民安。新北秘書處表示，部分供品也將由社會局捐贈給弱勢家庭做公益，祭典也會同步為「網路普度」的民眾祈福消災。

侯友宜今下午1時率市府各機關首長及員工，在市民廣場舉行112年度中元普渡祭典，期間特別在大包乖乖餅乾寫下「颱風乖乖不來，風調雨順福氣來」、「登革熱乖乖無影蹤，莫在台灣現蹤跡」、「災害乖乖消失，打造智慧安全城」、「戰爭乖乖不要來，國泰平安厚生活」、「預算乖乖到位，新北建設起飛」，保佑市民風調雨順、健康平安及安居樂業。

新北秘書處長饒慶鈺表示，市府行政大樓各機關及委外廠商皆準備香、花、茶、果等供品祭拜，齊心祈求國泰民安，部分供品也將由社會局捐贈給弱勢家庭，為社會公益盡一份心力。

秘書處指出，祭典同步為「網路普度」的民眾祈福消災，民眾只要到新北環保局官網首頁進入新北普渡專區/網路普渡登記，環保局就會統一將登記名單請林口竹林山觀音寺辦理祭祀祈福儀式。

另外，環保局呼籲，民眾「減燒紙錢做愛心」，民眾可至新北市好日子愛心大平台或四大超商事務機參加以功代金，響應活動做愛心。紙錢可交由清潔隊集中收運焚燒，也可選購經檢驗符合國家標準（CNS）的金銀紙及香品，可有效減少對環境的污染。

新北市長侯友宜今率市府人員一同中元普度，特別在超大包乖乖寫下颱風不來。圖／新北秘書處提供
新北市長侯友宜今率市府人員一同中元普度，特別在超大包乖乖寫下颱風不來。圖／新北秘書處提供
新北市長侯友宜今率市府人員一同中元普度，祈求颱風別來、國泰民安。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今率市府人員一同中元普度，祈求颱風別來、國泰民安。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今率市府人員一同中元普度，祈求颱風別來、國泰民安。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今率市府人員一同中元普度，祈求颱風別來、國泰民安。記者李成蔭／攝影

愛心 普度 侯友宜 乖乖

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