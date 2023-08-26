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這次輪北捷受害！塗鴉客闖入北投機廠 噴漆一電聯車廂

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

台中捷運及高雄捷運發生同樣塗鴉事件後，北捷也受害。北捷指出，24日清晨，台北捷運北投機廠人員進行發車前檢視時，發現一部電聯車車廂外部遭塗鴉，北捷已通報捷運警察並調閱監視器畫面，現由捷警隊會同轄區分局偵辦。

北捷指出，嚴厲譴責違法塗鴉行為，除依大眾捷運法相關規定，最高可處100萬元罰鍰外，並將提起相關民事訴訟求償。由於台中捷運及高雄捷運也發生同樣塗鴉事件，將研議聯手求償，呼籲民眾切勿以身試法，影響旅客乘車權益。

北捷指出，經調閱監視器畫面發現，24日清晨2時54分，2名塗鴉客進入北投機廠駐車區，於其中一部電聯車第1、2節車廂上塗鴉，塗鴉面積約15公尺 × 1.5公尺，3時24分許完成塗鴉，3時29分攀爬圍籬由大業路527巷離去，該部列車已於24日下午完成清潔復原工作。

 北捷表示，民眾蓄意闖入機廠塗鴉列車事件，依大眾捷運法相關規定，最高可處100萬元罰鍰，另參考相關規定及損失提起民事求償。巡檢人員發現列車遭塗鴉後，立即拍照存證並通報捷運警察，初步檢視機廠圍籬正常無人為破壞痕跡，研判塗鴉客應攀爬圍籬進入，後續將加強巡檢監控防範。

 北捷指出，再次嚴厲譴責違法行為，該行為已嚴重影響旅客乘車權益，為遏止不法歪風，除報警追究相關刑事責任外，將依法求償且絕不寬貸，呼籲民眾切勿以身試法，以免得不償失。

繼台中捷運及高雄捷運發生同樣塗鴉事件後，今天清晨台北捷運北投機廠一部電聯車車廂外部遭塗鴉。圖／北捷提供
繼台中捷運及高雄捷運發生同樣塗鴉事件後，今天清晨台北捷運北投機廠一部電聯車車廂外部遭塗鴉。圖／北捷提供
繼台中捷運及高雄捷運發生同樣塗鴉事件後，今天清晨台北捷運北投機廠一部電聯車車廂外部遭塗鴉。圖／北捷提供
繼台中捷運及高雄捷運發生同樣塗鴉事件後，今天清晨台北捷運北投機廠一部電聯車車廂外部遭塗鴉。圖／北捷提供
繼台中捷運及高雄捷運發生同樣塗鴉事件後，今天清晨台北捷運北投機廠一部電聯車車廂外部遭塗鴉。圖／北捷提供
繼台中捷運及高雄捷運發生同樣塗鴉事件後，今天清晨台北捷運北投機廠一部電聯車車廂外部遭塗鴉。圖／北捷提供

台中捷運 北捷

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