「女王的書店」開幕就在海旁邊 享書香看女王頭及聽海

新北市野柳地質公園女王頭聞名國內外，園區鬼斧神工的大自然奇岩景觀更是吸引遊客，野柳地質公園跨界與青鳥文化合作，「女王的書店」昨天開幕，就在大海的旁邊，可看女王頭和奇岩美景，讓遊客帶來獨特的閱讀體驗。

青鳥文化執行長蔡瑞珊表示，青鳥長期致力於以不同形式推廣閱讀，這次很榮幸可以參與這個計畫，在野柳海濱打造一個最迷人的小書店，以閱讀介紹台灣北海岸的歷史、地理與海洋文化。

野柳地質公園經營業者新空間國際公司副總經理林俊毅說，「女王的書店」設計靈感來自「女王頭」，希望藉此凸顯在地閱讀的文化意象，書店就在公園內，遊客可以盡情眺望蔚藍的海景及豐富的地質美景，同時升級了餐飲的品項及休憩區的空間，感受海洋與文學交融的浪漫氛圍。

新空間國際總經理湯錦惠表示，野柳地質公園透過不同合作展現許多不同以往的新面貌，期待能代表國家著名觀光景點，帶給民眾不一樣的新體驗。

萬里區長粘雪琴表示，萬里區好山好水，尤其野柳女王頭國內外知名，很開心青鳥文化到野柳開書店，看書也看女王頭。

13日與30日書店舉辦「土地祭歌」與「漁人映像」文化走讀活動，帶領讀者深度走進野柳，深感自然與人文的奧妙。

園區並活用閒置的玻璃屋，與台灣新銳設計團隊GAPA ASSOCIATES合作，透過複合式炫彩玻璃貼等新媒材結合新穎光影技術，以「觀看野柳的百種方式」為題，映射出七彩變換的「女王頭」，作為象徵性的迎賓據點。

自8月12日起，前20名於女王書店購書並打卡分享，即可獲得「女王珍藏的小熊餅乾」乙份，限量20份，送完為止。

詳細資訊可參考官方網站：

野柳地質公園 https://www.facebook.com/yehliugeopark

青鳥書店 https://www.facebook.com/bleubook