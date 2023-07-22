快訊

美法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

杜蘇芮颱風各國預測登陸點揭曉 專家示警4縣市：久違萬箭穿心

國寶級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

中央社／ 新北22日電
新北市石碇區國寶級人瑞製茶師李葉煙全（左）16日辭世，享嵩壽106歲；他生前最愛東方美人茶，高齡百歲仍親手製茶。圖為李葉煙全2017年5月7日親手採茶畫面。中央社
新北市石碇區國寶級人瑞製茶師李葉煙全（左）16日辭世，享嵩壽106歲；他生前最愛東方美人茶，高齡百歲仍親手製茶。圖為李葉煙全2017年5月7日親手採茶畫面。中央社

新北國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。他生前最愛東方美人茶，百歲仍親手製茶，還會吟唱「相褒歌」；家屬預計8月1日辦告別式，向一代職人致敬。

新北市石碇區國寶級的百歲人瑞製茶師李葉煙全，人稱「煙伯」，他一輩子在山區守護鄉土，採茶、製茶，住家周邊也是茶園，且維護生態拒絕使用農藥，可看見藍鵲四處飛舞。他曾獲聘華梵大學社會責任實踐計畫「淡蘭駐地研究員」，供師生請益製茶歷史。

李葉煙全高齡百歲時，依舊會到茶園採茶、製春茶，被認為是台灣年齡最長的製茶師傅。他的孫女婿郭宏治傍晚告訴中央社記者，李葉煙全已於18日深夜辭世。

郭宏治說，李葉煙全生於民國7年，享嵩壽106歲。今天是頭七，家屬已預計8月1日上午，在自宅舉辦告別式公祭。他說，阿公雖是百歲人瑞，生前仍身體硬朗，自己種茶、種菜，東方美人茶的甘醇、溫潤好入喉，是阿公每天必喝的茶。盼望告別式讓百歲製茶師的人生路程圓滿。

石碇早在清朝與日治時期，就是北台灣知名包種茶產地與集散地，生前住石碇區烏塗里樟空子山區的李葉煙全，人稱「煙伯」，最擅長製作東方美人茶、文山包種茶，還會吟唱將失傳的「相褒歌」。

石碇當地茶園生產規模小，加上製茶收入不豐，年輕人力流失，茶產業逐漸沒落。不過，一代職人「煙伯」與他住家旁的百年老樟樹，一起守護著台灣美好的土地。即使百歲，在茶產季仍經常四代同堂採茶、製茶，展現好功夫。

「煙伯」製茶時，許多外地的子孫都會回山區幫忙，呈現溫馨的畫面。李葉煙全2017年接受中央社記者訪問時，一邊啜飲具熟果蜜香與琥珀色茶湯的東方美人茶，一邊吟唱「相褒歌」。隨後，還扛著耙子去田園翻土種南瓜，展現百歲人瑞仍身手硬朗。

新北坪林、石碇、雙溪等區，採春茶時醞釀出採茶唱山歌的民俗曲，稱為「相褒歌」，目前已逐漸凋零，會對唱山歌者不多。

當年採訪時，郭宏治回憶起親身體驗說，他陪阿公拜訪坪林茶區的朋友，「已是大師級的80多歲坪林製茶師，仍被百歲人瑞阿公指導茶湯、茶色，真的是有趣的畫面。」

當時，阿公謙虛的告訴記者，「強中更有強中手，每個人的手藝不同啦。」不同種類的茶，發酵程度不同。他即使已經百歲，仍偏愛炒茶，製東方美人茶的功夫。如今，一代製茶職人辭世，人瑞揉茶、炒茶的畫面，將成絕響。

告別式 新北 國寶

延伸閱讀

綠營指前石碇區長涉案一貪再貪 新北：配合偵辦

BBC性醜聞當事人曝光！英國國寶級主播 宣布女王駕崩、播報葬禮

南投製茶師陳茂淳不藏私 傾囊相授「埔中茶」技藝

嘉義縣郭紋廷、葉信佑 全國紅茶製茶競賽贏得雙季軍

相關新聞

國寶級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。他生前最愛東方美人茶，百歲仍親手製茶，還會吟唱「相褒歌」；家屬...

獅子會改組更有力！蔡英文要攜手做社福到世界第一

國際獅子會第五聯合會300D複合區總監議會議長交接暨理監事就職典禮，今天晚上在彰化縣埔心鄉一家餐廳舉行，總統蔡英文到場致...

蔣萬安當一日農夫 遇民眾「欄轎陳情」

台北市長蔣萬安今出席「2023北投割稻趣體驗活動」，會上蔣萬安擔任祭天儀式主祭，為農民祈求風調雨順，祝福本市農產大豐收。...

北市兒少老人保護案件創新高 議員批：首善之都如謊言

家暴問題日漸升高，台北市議員楊植斗指出，北市前年的家暴案創新高，達1萬7128件，去年微下降，但還是高達1萬6924件，...

新北納涼季50攤聚集北大特區 促新北農產抽液晶電視

2023「三峽納涼季農特產品行銷推廣活動」今明2日在新北市三峽區台北大學舉辦，現場聚集50攤新北特色農產品，下午邀請到知...

中和環球購物中心周邊也行人地獄？議員：設行人專用時相

為洗刷行人地獄，交通部從7月起推動行人路權，中和環球購物中心位於中和中山路三段與民有街口附近，不論平日假日，都是車多人多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦