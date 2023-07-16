五股基地台恢復通訊 合約僅到2027年仍有拆除隱憂

新北市五股區基地台位於水碓二路大樓頂樓，因頂樓住戶反對裝設，導致電信業者切斷訊號準備撤出，附近居民反映網路訊號差。經協調後，認定該地點社區屋突開放公共空間，現已恢復通訊，但合約2027年到期仍有可能因管委會不同意拆除。議員陳明義說，為一勞永逸已請3家業者在水碓公園、周遭公有地範圍內找尋適當設置點。

五股區居民日前反映手機訊號不好，包括手機訊號僅剩一格，在家裡無法上網，甚至還有民眾說曾要撥打110報案，卻打不出去，也有民眾說，已收到業者通知，因附近居民抗議即將關閉基地台「大家都要有斷網的心理準備了」，經協調會現已恢復通訊。

陳明義指出，經各單位釐清後，確認目前電信業者所架設基地台，是位於社區屋突處開放公共空間，已請業者補正基地台設置於屋突証明文件給國家通訊傳播委員會。

由於該合約最長效期至2027年，合約時間到仍有可能因管委會不同意拆除。陳明義說，協商朝一勞永逸方向討了，請三家業者於水碓公園及周遭公有地範圍內找尋適當設置點，也需符合國家通訊傳播委員會所要求之訊號服務水準。