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貢寮美豐里周貝芳展現女力 獲今年新北市特優里長

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區美豐里里長周貝芳，展現女性的堅毅與韌性，獲得里民的好評，也讓她獲選今年新北市的特優里長。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區美豐里里長周貝芳，展現女性的堅毅與韌性，獲得里民的好評，也讓她獲選今年新北市的特優里長。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區美豐里里長周貝芳，目前是第二屆的里長，不過她一上任就積極爭取建設經費，並推動各項老人福利活動，除此之外，曾任婦女會理事長，目前也是調解委員會的一員，協助排解民眾的糾紛，展現女性的堅毅與韌性，獲得里民的好評，也讓她獲選今年新北市的特優里長。

貢寮區美豐里里長周貝芳，雖然里長資歷目前才進入第五年，但其實大家對她並不陌生，因為她曾任村長，婦女會理事長，五美社區發展協會理事長，更是調解委員會的一員，她的足跡早已遍及貢寮區，現在全職美豐里里長，也讓美豐里的里民很有感。

美豐里里長周貝芳說，爭取地方建設經費是最基本的，另外就是著重於照顧長者生活及福利，配合市府政策，邀請社會局提供多項有關照顧偏鄉長者娛樂、醫療及增進健康照護等措施，同時大力推廣低碳生活、綠色採購、倡導正當休閒運動，提升偏鄉老人生活幸福感。

貢寮區區長柯建輝說，里長周貝芳關懷長輩、親力親為，日夜不辭辛勞駕駛服務車穿梭社區服務長者，舉凡接送注射疫苗、護送就醫、代購日用品、送餐食、申辦證件及各項補助…等等皆不遺餘力服務到家，這次獲選為特優里長，實至名歸。

貢寮 偏鄉 新北 長輩

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