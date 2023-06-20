三芝西瓜產季到 香甜多汁原生種只限產地購買

進入夏季，三芝最令人期待的水果，原生種苗、沒有經過嫁接的西瓜，堅持九分熟才採摘，甜度、水分都相當高，且只限產地購買，深受北部民眾喜愛，因此暑假前詢問度總是相當高。好消息是第一波的三芝西瓜已經出產，更加因為氣候良好的關係，產量穩定沒有減少。

三芝有機農場馬文權說，農場每年都會特別避開清明梅雨季節後才種下西瓜，今年也不例外，不過可能是因為氣候真的不錯的關係，第一批的西瓜生長熟成到可以採摘，竟然只用了55天的時間，但可別以為55天應該沒有到九分熟，切開來看，皮薄、肉紅還帶有沙沙口感的瓜肉，現在品嚐正是時候！

三芝有機農場也有發現今年西瓜結果的位置，在瓜藤大約30多公分的位置，相當的靠近頭端，相較往年都會結果在大約60到80公分處，因此越靠近頭端的瓜果養分越多也越快熟成，才造就55天就有第一批西瓜的採收，接下來也即將進入盛產季，歡迎喜愛原生種西瓜的饕客現地採購，品嚐三芝西瓜香甜多汁的好滋味。