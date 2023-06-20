快訊

臉丟到日本！鐵道迷為拍火車爬桿、蹲鐵軌旁 警報大響竟還嘻笑

侯友宜民調位居第三…張斯綱曝沈富雄來電內容 鑽石級輔選陣容可促成這事

三芝西瓜產季到 香甜多汁原生種只限產地購買

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
第一波的三芝西瓜已經出產，更加因為氣候良好的關係，產量穩定沒有減少。 圖／紅樹林有線電視提供
第一波的三芝西瓜已經出產，更加因為氣候良好的關係，產量穩定沒有減少。 圖／紅樹林有線電視提供

進入夏季，三芝最令人期待的水果，原生種苗、沒有經過嫁接的西瓜，堅持九分熟才採摘，甜度、水分都相當高，且只限產地購買，深受北部民眾喜愛，因此暑假前詢問度總是相當高。好消息是第一波的三芝西瓜已經出產，更加因為氣候良好的關係，產量穩定沒有減少。

三芝有機農場馬文權說，農場每年都會特別避開清明梅雨季節後才種下西瓜，今年也不例外，不過可能是因為氣候真的不錯的關係，第一批的西瓜生長熟成到可以採摘，竟然只用了55天的時間，但可別以為55天應該沒有到九分熟，切開來看，皮薄、肉紅還帶有沙沙口感的瓜肉，現在品嚐正是時候！

三芝有機農場也有發現今年西瓜結果的位置，在瓜藤大約30多公分的位置，相當的靠近頭端，相較往年都會結果在大約60到80公分處，因此越靠近頭端的瓜果養分越多也越快熟成，才造就55天就有第一批西瓜的採收，接下來也即將進入盛產季，歡迎喜愛原生種西瓜的饕客現地採購，品嚐三芝西瓜香甜多汁的好滋味。

西瓜 梅雨

延伸閱讀

宜蘭五結瓜瓜大賽最甜西瓜13.8度 「西瓜王」重達57.5斤

花蓮西瓜桃園促銷 300顆訂購一空

很黏很阿雜…好市多西瓜炸彈無敵可怕 網笑：可能是暈車吐了

西瓜熱量其實不高？一圖看懂如何將水果熱量控制在100大卡內

相關新聞

金山青年活動中心降旗 正式宣布6/30結束營業

救國團金山青年活動中心今天下午舉行降旗典禮，正式宣布已營運超過60年的金山青年活動中心將於6月30日結束營業，但救國團也...

影／林口知名連鎖幼兒園多名幼兒遭老師推頭、拖行 家長怒列20罪狀

新北市林口區知名連鎖幼兒園4月發生多起不當虐待，家長查閱監視器畫面後才發現，孩子遭教保員推頭、拉衣領拖行到外面等行為，氣...

北市催打猴痘疫苗 即日起增設夜間及周六門診

疾管署今天公布台灣新增19例猴痘個案，其中新北9旬婦更是台灣首例女性個案。為加速猴痘防治成效，台北市衛生局積極推動猴痘疫...

北市私幼補助加碼8月將上路 追加預算明送大會二讀

北市「寶貝我愛你─私幼教育扶助差額補助方案」將在8月上路，針對2至4歲幼兒就讀北市私幼，每位每學年最高補助5萬2000元...

感嘆求學沒拿過獎 侯友宜：做對事情會獲人生市長獎

新北市教育局今日辦111學年度畢業生市長獎頒獎典禮，新北市長侯友宜致詞說，他唸書過程沒有拿過什麼獎，念完警校從警察做起，...

迎戰颱風季防積淹水 七月拚更新完7座抽水站25部機組

汛期來臨，緊接可能是颱風頻繁出現的季節，不少民眾擔心積淹水問題侵犯生命財產安全。新北水利局表示，月初已完成抽水站年度保養...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦