新北五股居民收「基地台撤出」通知 互相走告：要斷網了

網路是現代民眾生活必備品，民眾手機訊號強度需依靠電信業者布建的基地台。近期有五股區民眾反映訊號差，甚至有人已一兩個月收不到網路，也有居民說收到業者通知，即將關閉基地台「大家都要有斷網的心理準備了」。議員陳明義說，近期會邀集3大電信業者協商，盼能協調基地台設置在水碓公園。

五股區居民近期反映手機訊號不好，包括手機訊號僅剩一格，在家裡無法上網，甚至還有民眾說曾要撥打110報案，卻打不出去。當地居民黃先生也表示，已收到業者通知，因附近居民抗議即將關閉基地台「大家都要有斷網的心理準備了」，影響範圍包括成泰路、民義路一段、五福路、登林路等區域。

陳明義說，去年初中華電信因遭檢舉，拆除基地台導致民眾沒網路可用，當時曾協調到水碓公園，既是公家地，訊號也都能涵蓋可以一勞永逸，但業者卻說公園地勢太高，加上原本裝設基地台的大樓又同意裝設，但裝回去再度遭檢舉又拆掉，周而復始。

陳明義質疑，業者態度不負責任、態度擺爛，當初都幫他們協調到水碓公園，所有電信業者都可以裝，也能涵蓋現有基地台訊號範圍，卻因為他們對於基地台布建不積極，造成訊號死角，而近期會在找3大電信業者協商，盼能協調基地台設置在水碓公園。

五股水碓里長邱江永說，不只是遠傳，台哥大、中華電信基地台近期合約陸續到期後都將撤出，他認為過去業者不積極、一拖再拖，原本裝設在水碓二路上的基地台，光是那邊的社區就有800多戶，傳出因基地台頂樓住戶不願簽同意書，導致基地台將被拆除，周五會辦協調會，邀請三大業者討論遷移到水碓公園。