8米白雪公主吸睛 福隆沙雕季今登場百位迪士尼經典角色

2023福隆國際沙雕藝術季今天在福隆海水浴場登場，展期至10月22日，今年以「迪士尼百年慶典」為主題，融入超過百位迪士尼品牌經典角色，包括米奇、米妮、唐老鴨等，打造71座的迪士尼品牌主題沙雕。主雕是高達8公尺的「白雪公主沙雕」，動員10位沙雕高手一起打造。

今天上午「福隆生活節、福隆國際沙雕藝術季、極點慢旅」開幕活動，安排知名鼓樂團十鼓擊樂團演奏雷霆交鋒，磅礡震撼的鼓聲響為活動揭開序幕，觀光局東北角管理處歡迎全國民眾朋友來福隆看沙雕、深度騎訪東北角品味在地慢活魅力。

交通部觀光局長張錫聰表示，自行車旅遊為熱門體驗台灣美景的方式，近年觀光局持續完善自行車旅遊觀光資源，並以4極點燈塔推廣極點慢旅自行車旅遊，引領民眾尋訪燈塔美麗的身影及體驗周邊小鎮景色。今天由三貂角燈塔開始，結合福隆國際沙雕藝術季，帶領遊客以樂活慢遊方式感受道地福隆生活特色。

今年沙雕季融入迪士尼各品牌角色設計，除了回味經典場景外，更以人物角色設計打造成一座座黃金沙雕，包括米奇、米妮、唐老鴨、《冰雪奇緣》、《海洋奇緣》、《阿凡達》、《復仇者聯盟》、《蜘蛛人》、星際大戰、國家地理等迪士尼品牌主題沙雕。

福容大飯店福隆總經理戴瑞宏表示，福隆國際沙雕藝術季已經是16年的品牌，每年都在不斷創新與挑戰，這次活動以迪士尼百慶典為主題，結合福隆生活節、星空電影院還有一系列的夏季活動。

71座迪士尼主題沙雕分六大主題迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理、阿凡達，將品牌經典角色與故事變成一座座的黃金沙雕。

今年的主雕則是以高達8公尺的「白雪公主沙雕」，動員10位沙雕高手一起打造，還有4座互動式沙雕，包括走入《怪獸大學》主題沙雕，加入萬事OK社一起參加驚嚇比賽，或是走入《靈魂急轉彎》沙雕場景體驗。