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抹布水煮麵惹議！志明牛肉麵2店違食安法共挨罰6萬

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抹布水煮麵惹議 知名牛肉麵總店、分店違食安法挨罰各3萬

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市北投區志明牛肉麵遭爆抹布水擰進煮麵鍋惹議，衛生局查核事發分店與總店，因違反食品安全衛生管理法挨罰各3萬元。本報系資料照
台北市北投區志明牛肉麵遭爆抹布水擰進煮麵鍋惹議，衛生局查核事發分店與總店，因違反食品安全衛生管理法挨罰各3萬元。本報系資料照

台北市北投區志明牛肉麵遭爆抹布水擰進煮麵鍋惹議，衛生局日前查核，事發分店未投保產品責任險、總店未依規定標示原料原產地等資訊，已違反食品安全衛生管理法，2店分別裁罰各3萬元罰鍰。

為維護消費者食品衛生安全，衛生局6月5日、6日到該業者事發分店及總店查核，結果為該分店未投保產品責任險，總店則未依規定標示牛肉及豬肉原料原產地資訊，還有使用基因改造食品未標示「基因改造」或「含基因改造」字樣，分別違反食安法第13條及25條規定，依法裁罰分店及總店各3萬元罰鍰。

衛生局表示，現場衛生查核結果，該分店已暫停營業，依據媒體提供影片，該分店已違反食品安全衛生規範準則，衛生局已命業者改正不得再有類似行為，並列管其復業後不定期稽查。若再查有相同情事，違反食安法第8條將依法處6萬元至2億元。

衛生局指出，總店現場查有部分衛生缺失、未更新食品業者登錄資訊及食材供應商來源資料不完整，已開立限期改正單，若屆期複查未改善者，違反食安法第8條及第9條，依同法第44條處6萬至2億元、第48條處3萬至300萬元。

衛生局呼籲，餐飲業者具公司登記、商業登記者，應依食安法第13條規範，投保產品責任險，以確保自身及消費者權。

衛生局 食安

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