廢棄果皮菜葉堆疊 汐止大同里「千層派」改善土質

汐止區大同里環保再升級，將舊土回收再利用，而為了改善堅硬的土質，還特地將店家要丟棄的果皮、菜葉搜集後，就像千層派的概念一樣，一層一層的堆疊在土裡，大概經過一個月的時間，土壤就會變的鬆軟，再植栽綠美化。

大同里長黃翠華表示，大同里舊土回收再利用，除了將里民棄養花盆的土改善後再利用來植栽綠美化，也將社區旁的長條型空間進行土質改良，將從便當店本來要丟棄的青菜的梗或像是高麗菜葉都收集起來，就連果汁店削的果皮或是榨汁後剩下的渣通通都要來，都是素類材料，埋在土裡做為改善土質的利器。

志工鄭坤裕說，已經在社區旁長條形花?的土，大概2、30年都沒有去動它，土質蠻硬的，所以，就想把菜葉、果皮之類的埋下去，像是有機土壤改善的構想，也就是埋下去後等它腐爛，菜葉、果皮渣就會慢慢變成土壤的一部分，採「千層派」的概念，一層一層堆疊起來，像現在的天氣夏天比較熱，預計大概二、三個禮拜就會完全腐爛掉，到時候來翻就會發現土質變得很鬆軟，而且還會有一些蚯蚓，就是土質有改善，這樣種的植物就會比較有養分。