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新北新店溪碧潭堰工程將完工 再現小毛蟹大軍溯游
新北新店碧潭堰去年5月曾有大規模小毛蟹朔游景象，如今碧潭堰重建工程即將完工，新北委託生態調查團隊調查，再發現小毛蟹的「先遣部隊」悄悄抵達碧潭堰下游處。
水利局指出，出生約半年的小毛蟹每年會在梅雨季節開始之後，從感潮河段開始上溯山區溪流成長，但是確切的溯河時間會受到一些微氣候和水文的影響。因此5月委託專業的生態調查團隊啟動「尋找蟹訊」，5月底時就已發現少量小毛蟹已溯游抵達碧潭堰下游，同時秀朗橋河段也發現較大量的小毛蟹，顯然較主要的大族群已緊接在下游的河段持續上溯中，生命傳遞與物種延續的群體溯游已展開。
水利局表示，透過「新北市河川流域治理平台」跨局處合作，全方位改善新店溪水域環境，這次小毛蟹再次溯游向新店溪上游，證實水質與環境的改善。
水利局長宋德仁表示，「只要營造好環境，生態總會找到其出路」，民眾可沿著新店溪右岸自行車道及步道，一同尋找小毛蟹大軍的蹤跡。另外，歷經972天的碧潭堰近日即將完工，屆時將成為兼具生態、景觀、教育及休憩於一身的景點。
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