被偷倒垃圾環保局還花錢請人清 蔣萬安怒：無法接受

台北市福德坑環保復育公園附近道路，3年前開始疑遭非法集團傾倒垃圾，宛如私人掩埋場。議員徐弘庭在議會總質詢指出，前市長柯文哲任內被偷倒5.2公噸，蔣萬安上任達11公噸，北市環保局無法阻止，花20多萬元委外清運，裝設監視器還被偷走，他質疑業者變本加厲「看不起蔣市府」。蔣萬安表示，這絕對無法接受，承諾一個月內抓到人。

徐弘庭說，居民一直來陳情，要求市府在邊坡做圍籬阻擋偷倒垃圾，但柯市府不處理，殯葬處、大地處互踢皮球，2021年6月和2022年的3月，因垃圾堆太多，環保局自己處理不了，委託了外面的業者來清運，各花了10幾萬。環保局自己設移動式監視器要抓人，才裝了一周，監視器就被偷走。

蔣萬安說，這絕對無法接受，也絕對不容許這種違法的情事，而且這也是公然挑戰公權力；徐弘庭說，這不只挑戰公權力，柯文哲縱容也就算了，不法業者居然還測試蔣市府的底線，柯文哲任內兩年丟5.2公噸，今年4個月再丟11公噸，是可忍孰不可忍。

徐弘庭說，上山的道路只有3條，他很訝異，要偷倒垃圾應該是要很大的車子，上山的路又只有3條，上山的路一定也有監視器，老實說要抓這一批人應該沒有那麼難，不該發生的事情發生了，要不就是笨，要不就是壞？台北市政府的公務員怎麼可能笨，有心要抓，一定都抓得到，為什麼沒有抓？

北市環保局稽查大隊指出，目前已經清除完畢，廢棄物包括有垃圾包、廢棄木材，因涉及刑責，查獲業者將依廢棄物清理法移送法辦，因所在臨近公墓，地屬殯葬處和大地處，環保局會加強巡查。

蔣萬安說，他會要求警察局，把上山5支監視器設好，絕不容許移走，不容許這種違法業者公然挑戰公權力，會請警察局、環保局盡速抓到違法的偷倒集團，也要求一個月內盡速逮捕違法業者。

環保局長吳盛忠表示，業者應該是越界到台北市來倒，會請環保警察辦，因為這是屬於環保犯罪，可以跨區域偵辦。