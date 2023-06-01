韓裔美籍幼教學者參訪新北公托 讚幼教內容比美國優

韓裔美籍幼教學者、美國伊利諾大學教育博士魏守廷（Dr.Wee,Su-Jeong）上午參訪林口忠孝公共托育中心參訪，對教師自製教學玩具、利用聯絡簿鉅細靡遺記錄幼兒發展和健康情形，認為優於美國現有的幼兒教育。

魏守廷是韓裔美籍，南韓梨花大學幼教系畢業，轉往美國深造研究，目前擔任美國加州州立大學洛杉磯分校兒童與家庭研究系助理教授，她專研方案教學，著重透過閱讀、討論、激發創意來做主題教學。

林口忠孝公共托育中心主任陳怡靜在簡報時表示，中心於2016年2月成立，是新北市第41家公托，位於林口行政園區，園區內有圖書館、衛生所等，對面還有北台灣最大的Outlet Park，加上機場捷運線經過，生活機能豐富，收托50名0至2歲幼兒，附設親子館，更是鄰近社區家長的最愛。

陳怡靜帶領魏守廷等人逐班參訪，包含積木角、遊戲區、扮演區、美勞區等，魏守廷都仔細觀察紀錄。她看到老師自製的青蛙下蛋教玩具，運用幼兒熟悉的青蛙造型，讓小朋友利用小湯匙從青蛙嘴巴餵食雞蛋，再從青蛙尾巴溜出來，以此訓練幼兒的小肌肉發展。另一大班幼兒，老師從社區草地抓來2隻蝸牛，並放上高麗菜葉，讓幼兒觀察繪本外真實的生物。