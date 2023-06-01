快訊

不怕一位難求！讚台鐵1服務讓他置身國外等級 網驚：好有人性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

士北科10處工地…學生飽受通學噪音苦 蔣萬安指示協調

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北即時報導
文林國小、中正高中周邊學校師生憂心，校園周邊有十處建案，變成大工地，通學道路工程車來來往往；工地吊掛鋼筋多，讓人提心吊膽；甚至上課時間工地高噪音，根本無法專心。圖／議員汪志冰提供
文林國小、中正高中周邊學校師生憂心，校園周邊有十處建案，變成大工地，通學道路工程車來來往往；工地吊掛鋼筋多，讓人提心吊膽；甚至上課時間工地高噪音，根本無法專心。圖／議員汪志冰提供

北市下一個開發亮點「士林北投科技園區」，大型建案、招商案陸續進駐，不過今年初開始，文林國小、中正高中周邊學校師生憂心，校園周邊有十處建案，變成大工地，不僅通學道路工程車來來往往交通不安全；工地吊掛鋼筋多，也讓人提心吊膽；甚至上課時間工地高噪音，根本無法專心。市長蔣萬安表示，已指示副秘書長張溫德組跨局處與營造商協調，5月25日緊急開會增加學生導護；下周二也會邀業者、營建廠商分散高噪音施工工項的時間。

台北市積極開發士林北投科技園區，要完成台北市科技廊道最後一塊拼圖，這也是繼內科、南軟開發後，台北市科技廊道最後一塊拼圖，預期可創造3.5萬個就業機會，年產值超過200億元。

不過從今年初開始，議員汪志冰陸續接獲家長陳情，有家長擔心，先前台中捷運因建商吊臂砸落，造成人員傷亡，現在文林國小、中正高中學生上下學路段，也有許多大型機具正吊掛鋼筋，還有廠商在上下學時，有大型機具車輛行進或臨停路邊，造成學生上下學安全隱憂。

甚至營造工地施工時段造成的高噪音，已經高到讓學生上課時，根本無法聽清楚老師說話，還有學生因噪音無法專心上課，目前只能關閉所有教室窗戶減少音量。

文林國小相關人士也表示，學校附近工地很多，附近也有管線施工，施工期間聲響斷斷續續，影響到班級教學活動外，附近民眾也有透過校內老師反應，希望學校能跟廠商協調。

議員汪志冰質疑，北市府開發士北科技園區，不過學生每天通學巷有吊車、大貨車來來去去，讓家長擔心孩子安全，甚至日前國中會考，工地的尖銳噪音也引發家長抱怨，服務處電話被陳情家長打爆，市府應積極處理，尤其工地一蓋就是好幾年，鑽挖的高噪音施工時間也會長達至少半年，應加強與營造業者溝通，不要讓周邊師生承受工地交通安全、噪音、揚塵之苦。

蔣萬安表示，北市府5月25日已經緊急開過會，針對學童的通學安全，會增加導護人力，維護學生的通學安全，另外，6月6日也會請邀施工業者、營建廠商開會加強溝通。

副秘書長張溫德說，蔣市長已指示教育、交通、警察及建管單位等開會研商，目前已朝上下學時間，補足通學路徑交通協勤人力為目標。另外，針對開發案件會請廠商提出交通維持計畫納入審查，上下學時間不要讓工地機具進出，也會再與施工廠商溝通，是否分散高噪音的施工時間。絕對是保護學生上、下學出入街道安全，確保工地周遭行人安全為最優先的目標。

北市環保局長吳盛忠說，環保局要求工地要施行高噪音工項時，先通知當地里長，施工機具也盡可能採用低噪機具。

文林國小、中正高中周邊學校師生憂心，校園周邊有十處建案，變成大工地，通學道路工程車來來往往；工地吊掛鋼筋多，讓人提心吊膽；甚至上課時間工地高噪音，根本無法專心。圖／議員汪志冰提供
文林國小、中正高中周邊學校師生憂心，校園周邊有十處建案，變成大工地，通學道路工程車來來往往；工地吊掛鋼筋多，讓人提心吊膽；甚至上課時間工地高噪音，根本無法專心。圖／議員汪志冰提供

噪音 北市 工時

延伸閱讀

影／六都施政滿意度調查北市墊底 蔣萬安：不滿意但有進步空間

台北市防詐預算僅編100萬 蔣萬安：太低、一定會翻倍

影／預防詐騙與遭詐金額不成比例 蔣萬安允諾提高預算

邀請黃仁勳當台北市政顧問？ 蔣萬安：有機會非常樂意

相關新聞

北市人口達250萬可增一副市長 「這一區」貢獻最多

台北市人口數上月11日回升至250萬人以上，截至今早最新人口數已達250萬1988人，達到可增設第三位副市長的人口數。北...

士北科10處工地 學生飽受通學噪音苦 蔣萬安指示協調

台北市下一個開發亮點「士林北投科技園區」，大型建案、招商案陸續進駐，不過今年初開始，文林國小、中正高中周邊學校師生憂心，...

台北市防詐預算僅編100萬 蔣萬安：太低、一定會翻倍

行政院會上個月通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，預計投入13億元經費，除增加人力、物力打擊詐欺，台北市議員曾獻...

影／預防詐騙與遭詐金額不成比例 蔣萬安允諾提高預算

台北市民一年被詐騙金額高達8億2千5百萬元，但是僅有北市警局編列一百萬的防詐騙宣導，台北市長蔣萬安今被議員質詢時表示，預...

汐止中正市場使用半世紀 改建期間攤商移忠順廟旁擺攤

新北市長侯友宜今到汐止區公有中正零售市場，聽取市場處簡報改建工程規畫，預計民國114年3月完工。侯友宜指示要照顧市場內攤...

邀請黃仁勳當台北市政顧問？ 蔣萬安：有機會非常樂意

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近期來台成為矚目焦點。台北市長蔣萬安下午在議會總質詢時，議員秦慧珠希望蔣萬安能透過管道，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦