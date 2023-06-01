士北科10處工地…學生飽受通學噪音苦 蔣萬安指示協調

台北市下一個開發亮點「士林北投科技園區」，大型建案、招商案陸續進駐，不過今年初開始，文林國小、中正高中周邊學校師生憂心，校園周邊有十處建案，變成大工地，不僅通學道路工程車來來往往交通不安全；工地吊掛鋼筋多，也讓人提心吊膽；甚至上課時間工地高噪音，根本無法專心。市長蔣萬安表示，已指示副秘書長張溫德組跨局處與營造商協調，5月25日緊急開會增加學生導護；下周二也會邀業者、營建廠商分散高噪音施工工項的時間。

台北市積極開發士林北投科技園區，要完成台北市科技廊道最後一塊拼圖，這也是繼內科、南軟開發後，台北市科技廊道最後一塊拼圖，預期可創造3.5萬個就業機會，年產值超過200億元。

不過從今年初開始，議員汪志冰陸續接獲家長陳情，有家長擔心，先前台中捷運因建商吊臂砸落，造成人員傷亡，現在文林國小、中正高中學生上下學路段，也有許多大型機具正吊掛鋼筋，還有廠商在上下學時，有大型機具車輛行進或臨停路邊，造成學生上下學安全隱憂。

甚至營造工地施工時段造成的高噪音，已經高到讓學生上課時，根本無法聽清楚老師說話，還有學生因噪音無法專心上課，目前只能關閉所有教室窗戶減少音量。

文林國小相關人士也表示，學校附近工地很多，附近也有管線施工，施工期間聲響斷斷續續，影響到班級教學活動外，附近民眾也有透過校內老師反應，希望學校能跟廠商協調。

議員汪志冰質疑，北市府開發士北科技園區，不過學生每天通學巷有吊車、大貨車來來去去，讓家長擔心孩子安全，甚至日前國中會考，工地的尖銳噪音也引發家長抱怨，服務處電話被陳情家長打爆，市府應積極處理，尤其工地一蓋就是好幾年，鑽挖的高噪音施工時間也會長達至少半年，應加強與營造業者溝通，不要讓周邊師生承受工地交通安全、噪音、揚塵之苦。

蔣萬安表示，北市府5月25日已經緊急開過會，針對學童的通學安全，會增加導護人力，維護學生的通學安全，另外，6月6日也會請邀施工業者、營建廠商開會加強溝通。

副秘書長張溫德說，蔣市長已指示教育、交通、警察及建管單位等開會研商，目前已朝上下學時間，補足通學路徑交通協勤人力為目標。另外，針對開發案件會請廠商提出交通維持計畫納入審查，上下學時間不要讓工地機具進出，也會再與施工廠商溝通，是否分散高噪音的施工時間。絕對是保護學生上、下學出入街道安全，確保工地周遭行人安全為最優先的目標。