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不怕一位難求！讚台鐵1服務讓他置身國外等級 網驚：好有人性

三芝中正停車場被要求改名 藍議員批意識型態治國

聯合報／ 記者劉懿萱江婉儀／新北即時報導
新北市議會今業務報告。記者劉懿萱／攝影
新北市議會今業務報告。記者劉懿萱／攝影

新北市議會今業務報告，市議員陳偉杰質詢指中央要求地方移除威權象徵，除雕像外，還要求將三芝中正立體停車場改名成「第二停車場」，陳批評中央用意識型態治國，地方也要跟進？新北市交通局長鍾鳴時說，該停車場是因臨近中正路才以此命名，改名與否尊重地方意見。

陳偉杰說，促轉會去年解散後，業務轉由內政部執行，現在地方各機關陸續收到公文，要求清除威權象徵，但地方鄉親認為只是歷史象徵，不需消除，陳說中央用意識型態治國，地方需要配合嗎？

民政局長柯慶忠說，促轉會2022年6月解散，把業務交給內政部，內政部今年4月有開會，因此有接到中央希望去除威權象徵，而新北市現有2處，不過會尊重地方，沒跟地方溝通不會貿然拆除。

陳也提及，除雕塑雕像外，中央也要求將三芝「中正立體停車場」改名成「第二停車場」，認為非常離譜。

鍾鳴時說，新北市停車場命名，是依照地區環境與容易辨識為原則，這處停車場因臨近中正路才以此命名，改名與否尊重地方意見。

此外，學校過去也多有銅像，教育局長張明文表示，會依據學校的需求調整， 像是銅像放在門口圓環，學校認為車道拓寬需求就會移除，也有學校運用彩繪方式美化。

停車場 內政部 促轉會

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