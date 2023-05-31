減緩YouBike無車可借窘境 北市新購1780輛車提早營運

北市明年元旦起將恢復YouBike前30分鐘免費，但外界質疑借不到車或無車位可還。台北市交通局今表示，5月已新增1780輛車投入營運並調度人力與車輛運補作業，目前全市超過1.5萬輛車，期盼減緩民眾無車可借的情形，明年將擴充車隊規模及補充調度人力。

交通局指出，YouBike30分鐘免費目的主要為減少使用短途機車，盡量使用方便及可及性佳的公共自行車系統，提升全市綠運輸使用率，減少碳排與廢氣，擴大城市生活機能的社會效益。「方便性」與「鼓勵綠運輸」的政策用意並不衝突，市府會兼顧不同政策目的，讓民眾出門即有方便車輛騎乘的目標，與30分鐘免費並不衝突。

交通局說，2022年升級YouBike2.0系統，使用需求隨著站點增加也大幅上升，租借次數更由去年日均9.3萬次增至今年1至4月的11.4萬次，成為通勤通學及城市小旅行的生活運具。

為滿足日漸增加的需求，交通局今年新購1780輛車，並提早於5月全數投入營運，目前全北市車輛規模超過1.5萬輛，可減緩民眾借不到車的情形。

交通局指出，除了增加車輛，也已透過大數據分析，同步針對需求較高站點增加車柱或停靠區，以供預備更多車輛滿足尖峰需求，至於無法擴充車柱站點，將評估在鄰近地區增設站點，分散民眾使用需求，逐步改善無車可借或無位可還情形。

交通局進一步說明，明年搭配全民YouBike前30分鐘免費措施，同步啟動YouBike站位及車輛擴增計畫，視民眾使用狀況滾動性擴充規模，目標2026年設置達2000站、2.6萬輛車、5萬車柱，並計畫引進電輔車，讓民眾一出門就借得到。

交通局表示，透過兩大策略擴大服務規模及提供更大費率誘因雙管齊下，實踐全日綠運輸，即便短途購物、訪友或休閒運動也能放棄使用汽機車、降低負擔，實踐2050淨零碳排的國家目標。