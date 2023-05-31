八里龍米陸橋將拆 龍米路一段6月2至3日夜間封路請改道

龍米路是通往新北八里的重要幹道，路上龍米陸橋因使用率低而規畫拆除，新北工務局表示，將於6月2日至3日每天夜間11時至翌日上午6時卸除大梁作業，屆時將封閉龍米路一段，請用路人提前改由龍米路一段356巷及龍形五街通行。

養工處說明，龍米陸橋拆除工程分階段，其中僅大梁拆卸作業期間需封閉道路，拆除期間為6月2日至3日，每天夜間11時至翌日上午6時封閉龍米路一段，請用路人提前改道，並配合交維管制引導。

養工處建議，8噸以上大型車輛請改走台64線，其餘階段因為不影響車輛通行均不封路，整體工程預計6月9日完工，施工期間如遇下天或天候不佳將順延。

養工處提醒，封路期間將影響紅22及704兩路線公車，紅22路線頭班車發車時間提前為上午6時，而末班車發車時間則調整為夜間10時；704路線將改道行駛台64線，不停靠聖心女中、龍形、大福社區等23站，請民眾改至大崁里、灰瑤站搭乘。

工務局表示，龍米陸橋是依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由養工處、交通局及區公所邀集地方民意代表及里長等相關單位會勘取得共識，再進行試辦封閉蒐集民眾意見，無具體反對意見後才進行拆除工程。