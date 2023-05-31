快訊

「全黑影片」無音樂無內容⋯點閱竟破4000萬！網評價：根本傑作

60歲李連杰暴瘦現身代言廣告 「斷崖式衰老」惹網心疼

羨慕死！海運雙雄分紅曝光 陽明、長榮平均入袋獎金「以年計」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八里龍米陸橋將拆 龍米路一段6月2至3日夜間封路請改道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
八里區龍米陸橋將拆，6月2日至3日每天夜間11時至翌日上午6時卸除大梁作業，屆時將封閉龍米路一段，用路人須提前改道。圖／新北工務局提供
八里區龍米陸橋將拆，6月2日至3日每天夜間11時至翌日上午6時卸除大梁作業，屆時將封閉龍米路一段，用路人須提前改道。圖／新北工務局提供

龍米路是通往新北八里的重要幹道，路上龍米陸橋因使用率低而規畫拆除，新北工務局表示，將於6月2日至3日每天夜間11時至翌日上午6時卸除大梁作業，屆時將封閉龍米路一段，請用路人提前改由龍米路一段356巷及龍形五街通行。

養工處說明，龍米陸橋拆除工程分階段，其中僅大梁拆卸作業期間需封閉道路，拆除期間為6月2日至3日，每天夜間11時至翌日上午6時封閉龍米路一段，請用路人提前改道，並配合交維管制引導。

養工處建議，8噸以上大型車輛請改走台64線，其餘階段因為不影響車輛通行均不封路，整體工程預計6月9日完工，施工期間如遇下天或天候不佳將順延。

養工處提醒，封路期間將影響紅22及704兩路線公車，紅22路線頭班車發車時間提前為上午6時，而末班車發車時間則調整為夜間10時；704路線將改道行駛台64線，不停靠聖心女中、龍形、大福社區等23站，請民眾改至大崁里、灰瑤站搭乘。

工務局表示，龍米陸橋是依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由養工處、交通局及區公所邀集地方民意代表及里長等相關單位會勘取得共識，再進行試辦封閉蒐集民眾意見，無具體反對意見後才進行拆除工程。

養工處表示，龍米陸橋是新北升格以來拆除的第49座人行陸橋，拆完後全市將剩下105座人行陸橋，未來將持續評估使用率低的陸橋，以改善人行環境，提升市容景觀。

八里區龍米陸橋將拆，6月2日至3日每天夜間11時至翌日上午6時卸除大梁作業，屆時將封閉龍米路一段，用路人須提前改道。圖／新北工務局提供
八里區龍米陸橋將拆，6月2日至3日每天夜間11時至翌日上午6時卸除大梁作業，屆時將封閉龍米路一段，用路人須提前改道。圖／新北工務局提供

延伸閱讀

八里污水廠移交會勘 蔣萬安：新北不派人出席不應該

高雄大順路輕軌又要封路 覺民路口6月2日起要封76天

瑪娃颱風挾豪雨靠近 台7線大曼段明白天6時段戒護通行

注意！配合南鐵地下化 開元陸橋7月5日封閉拆除至少2年

相關新聞

八里龍米陸橋將拆 龍米路一段6月2至3日夜間封路請改道

龍米路是通往新北八里的重要幹道，路上龍米陸橋因使用率低而規畫拆除，新北工務局表示，將於6月2日至3日每天夜間11時至翌日...

瑞芳部分地區用水成問題 橫越鐵道及山路完成簡水換管

新北瑞芳部分地區的既有簡易自來水系統水管老舊、易漏、易破及供水不穩等問題，且因當地位處偏遠，居民巡檢維護相當危險。新北水...

狼師違法開補習班 檢舉查獲

5年前一名在私立高中代課老師在外兼職，得知高中少女兼差援交，涉用通訊軟體和援交少女大談情欲性事，更謊稱醫師、刑警等讓少女...

中和連城路右轉中正路專用道 盼開放

捷運萬大線第一期工程預計2025年完工，但施工路線為中和與土城交通要道，也讓原有交通更加壅塞。通勤族抱怨，施工交通黑暗期...

河川區工程防颱 新北再巡檢

新北市政府列管有22件工程在河川區內施工， 新北橋梁工程上月才發生重大意外，中度颱風瑪娃進逼，民憂再發生工安意外。水利局...

北藝調解金蔣萬安照單全付？ 議員砲轟

台北藝術表演中心因營造商倒閉，工程延宕多年，蓋10年才完成，前市長柯文哲卸任前同意支付設計監造團隊調解金2.3億多元，引...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦