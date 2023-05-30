新北龍舟盃6月登場 2000人同場較勁

「新北市議長盃第13屆龍舟錦標賽」將在6月22日、6月23日登場，今早在微風運河舉行祭江點睛儀式，新北市長侯友宜與議長蔣根煌一同為龍舟點睛祈福，希望賽事平安順利，同時邀請全民來欣賞這一場國際級的水上盛事。

新北市長侯友宜表示，議長盃龍舟賽是每年微風運河的傳統盛事，這幾年大家一起挺過新冠疫情，龍舟賽歷經停辦、不開放觀賽，到今年賽事全面復甦，吸引29個國家2000名選手同場較勁，包含美國、馬來西亞及日本等國家隊伍都來共襄盛舉。

侯友宜說，今天祭江點睛儀式由市府消防局打火英雄擔任守護大使，盼為即將到來的新北市議長盃龍舟錦標賽划出好彩頭，他們是城市的打火英雄，也是龍舟賽的守護大使，龍舟訓練是一個可以凝聚隊員向心力，也是展現新北活力的最佳團隊運動，請大家為新北發爾麵喝采，同時歡迎全民一起來微風運河為選手加油。

體育處表示，今年的新北市議長盃龍舟錦標賽，參賽者來自29個國家共有92支隊伍，包含大型龍舟男子組20隊、大型龍舟女子組8隊、大型龍舟混合組40隊、小型龍舟男子組16隊和小型龍舟女子組8隊，爭奪高達250萬元的獎金和榮譽。