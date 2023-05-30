快訊

就是不滿李正皓！民進黨永和區主委建議黨中央「重新徵召」

賴清德說「最想跟習近平共進晚餐」 陸外交部這樣回答

獨／陪伴輔大學子36年！「仁園餐廳」6月熄燈 校友哀號：該回母校走走了

新北龍舟盃6月登場 2000人同場較勁

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
今年賽事全面復甦，吸引29個國家2000名選手同場較勁。圖／新北市體育處提供
今年賽事全面復甦，吸引29個國家2000名選手同場較勁。圖／新北市體育處提供

「新北市議長盃第13屆龍舟錦標賽」將在6月22日、6月23日登場，今早在微風運河舉行祭江點睛儀式，新北市長侯友宜與議長蔣根煌一同為龍舟點睛祈福，希望賽事平安順利，同時邀請全民來欣賞這一場國際級的水上盛事。

新北市長侯友宜表示，議長盃龍舟賽是每年微風運河的傳統盛事，這幾年大家一起挺過新冠疫情，龍舟賽歷經停辦、不開放觀賽，到今年賽事全面復甦，吸引29個國家2000名選手同場較勁，包含美國、馬來西亞及日本等國家隊伍都來共襄盛舉。

侯友宜說，今天祭江點睛儀式由市府消防局打火英雄擔任守護大使，盼為即將到來的新北市議長盃龍舟錦標賽划出好彩頭，他們是城市的打火英雄，也是龍舟賽的守護大使，龍舟訓練是一個可以凝聚隊員向心力，也是展現新北活力的最佳團隊運動，請大家為新北發爾麵喝采，同時歡迎全民一起來微風運河為選手加油。

體育處表示，今年的新北市議長盃龍舟錦標賽，參賽者來自29個國家共有92支隊伍，包含大型龍舟男子組20隊、大型龍舟女子組8隊、大型龍舟混合組40隊、小型龍舟男子組16隊和小型龍舟女子組8隊，爭奪高達250萬元的獎金和榮譽。

體育處表示，現場除觀賞精彩的龍舟賽外，還有多元有趣的周邊活動，今年以恐龍為端午節主題，將送出恐龍紙箱套裝、恐龍香包、恐龍畫紙等好禮，歡迎全家大小朋友一起來蒐集。6月22日、6月23日民眾只要到現場，即可領取一張刮刮卡，就有機會刮中Switch、氣炸鍋等熱門大獎。另外，還可以到賽事官網玩龍舟小遊戲，也有機會獲得千元禮券

「新北市議長盃第13屆龍舟錦標賽」將在6月22日、6月23日登場。圖／新北市體育處提供
「新北市議長盃第13屆龍舟錦標賽」將在6月22日、6月23日登場。圖／新北市體育處提供

龍舟賽 恐龍

延伸閱讀

綠抨槍聲四起沒大人 新北：中央合力打擊犯罪

睽違3年台南龍舟賽6月18日開幕 逾百隊參賽

新北鼓藝節6月3日起登場 將邀優人神鼓演出

八里污水廠移交會勘 蔣萬安：新北不派人出席不應該

相關新聞

新北龍舟盃6月登場 2000人同場較勁

「新北市議長盃第13屆龍舟錦標賽」將在6月22日、6月23日登場，今早在微風運河舉行祭江點睛儀式，新北市長侯友宜與議長蔣...

中颱「瑪娃」來襲 北市動物園宣布加強防颱措施

中颱「瑪娃」北上前進，台北市立動物園表示，面對颱風來襲，園區除了針對排水系統做例行性檢查，也會加強疏通水溝、修剪樹木等作...

北市暫定古蹟內部改建預售屋接待中心 文化局開罰80萬

台北市中正區博愛路一棟建築於日治時代建成，經過文化局文資委員會勘後認為具有文資潛力，去年11月列為暫定古蹟，屋主及建商卻...

防瑪娃颱風衝擊境內22件河川區工程 新北完成加強巡檢

中颱瑪娃持續北上逼近，新北境內有22件河川區工程，民眾憂心是否造成工安意外或影響防洪。新北水利局強調，每月都有巡檢，昨天...

公私協力增加防災量能 新店6家在地企業簽署MOU

近來極端氣候引發關注，政府單位也持續推動企業防災政策，新北新店區公所今舉行年度企業防災合作備忘錄簽署儀式，與新店境內多家...

一個半月共開87槍 新北民進黨團批侯友宜無心市政、應即刻辭職

新北市議會民進黨團今天開記者會，批評新北市長侯友宜無心市政，「侯侯做代誌」已經成為空話，要求侯友宜即刻辭職，放過新北市民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦