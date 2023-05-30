楊鎮浯吳芳銘傳掌北農 蔣萬安：沒接觸過 人事討論中

金門前縣長楊鎮浯、前雲林縣農業處長吳芳銘傳要接任北農董事長與總經理，台北市長蔣萬安表示人事都還在討論中，也沒有跟他們接觸過。

台北農產運銷公司下月董監事改選，媒體報導，原支持農委會的多名民股代表倒戈，北農痛失經營權讓高層跳腳。

台北市長蔣萬安今赴議會接受市政總質詢。民進黨北市議員洪健益說，楊鎮浯、吳芳銘已經被媒體爆出將接掌台北農產運銷公司，但一個被金門人告背信圖利、一個酒駕，蔣萬安若真的要用他們要考慮清楚。

蔣萬安表示，這些都是報派、他看到媒體寫才知道，強調人事都在討論中，用人原則就是適才適所、要有品德與操守，他會再去了解。

洪健益表示，農業政策、穩定菜價、食品安全等議題，都是地方中央聯手，「連柯文哲跟民進黨不對盤都知道要跟中央合作」、「官官合作才是正道」，如果讓民間拿走董事長跟總經理位置，屆時食安出問題誰要負責。

洪健益問蔣萬安有沒有人提起要跟楊鎮浯、吳芳銘或是前雲林縣長張榮味合作，蔣萬安回「沒有」，產業發展局及市場管理處則表示，本來就跟民股會定期溝通，不會為了選舉特別見面；蔣萬安表示，一定會確保菜價穩定跟食品安全，人選確定後會再報告。