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環狀線多由北捷替補人力 黃瀞瑩質問蔣萬安：侯友宜真準備好了？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢第一天。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢第一天。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢第一天，民眾黨議員黃瀞瑩批評環狀線營運，新北市長侯友宜一直在吃蔣萬安豆腐，因目前環狀線一期人力都還沒補齊，目前都還是由北捷支援多數人力，質疑新北真的準備好了嗎？蔣萬安表示，移交過程持續溝通，除依照契約移交，緩衝期過程也絕對不影響乘客權益，現在已經移交過去，「我覺得新北已經可以承擔」。

黃瀞瑩今天質詢環狀線移交議題，黃指出，先前蔣萬安與新北市長侯友宜的環狀線第一期移交根本是假移交，因1月30日行政契約到期之後，到今年5月12日之前，其實環狀線都還是由台北捷運公司經營，

黃甚至質疑，台中捷運5月10日發生吊臂砸落的重大工安意外，當時環狀線一期的營運單位還是台北捷運公司，不過市長蔣萬安被問及捷運沿線有多少工地時？「蔣市長好像忘記環一線了」，蔣市長當時答案媒體有121處工地，根本是錯的，根本沒有加上環狀線工地數，答案應該是179處。

蔣萬安表示，環狀線的營運行政契約的確是在1月30日到期，所以當時已經將財產移交給新北捷運公司，的確中捷吊臂砸落的5月10日，當時的確在北捷管轄的周邊施工工地有179處，但他指的121處是指在台北市轄內。

黃瀞瑩質疑，環狀線一期的人力問題至今都未解決，除5月已完成一波招募，到現在還在缺人，尤其台北捷運前年、去年都有要求新北捷運公司提出營運計畫及人力移轉計畫，不過到現在看來根本人力沒補齊，黃問蔣萬安，環一線營運新北真的準備好了嗎？是否市長侯友宜要去選總統？不然侯侯做代誌，怎麼人力至今沒補齊？

黃說，甚至新北捷運公司還對外放話，稱已與北捷簽訂好「北捷支援營運人力」契約，但台北捷運卻是回應「還在跟新北討論中」，根本蔣萬安不斷被新北「吃豆腐」。

蔣萬安回應，環狀線一期會由雙北共同營運好，緩衝期也會共同合作，絕對不影響乘客的權益。北捷也表示，6月1日就會與新北捷運公司簽訂人力資源契約。

議員要求，環狀線的移轉情況應該公開透明，另外，目前支援的北捷員工應保障其員工權益，並未來南北環完工後，應爭取經營權由北捷經營，「不要再被吃豆腐。應該硬起來，該做就要做」。蔣萬安允諾，會確保北捷員工權益，南北環完成之後，也會提前確定由誰經營，會確保乘客權益為最優先考量。

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