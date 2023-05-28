林口交流道改善今開工 桃市府：盡力做好交通維持計畫

國道1號五股交流道增設北入及北出匝道、國道1號林口交流道改善工程今天舉行動工典禮，桃園市副市長王明鉅表示，林口交流道改善目標是2027年完工通車，將有助紓解林口及龜山交通壅塞，施工期間會與新北市府交通局合力降低對民眾所造成的影響。

國道1號林口交流道鄰近林口長庚醫院、華亞科技園區、郵政物流園區，由於周邊開發案持續增加，人口快速成長，尖峰時段交通壅塞回堵嚴重。儘管改善工程在前年獲行政院核定並辦理工程招標，但因營造業缺工、成本上漲等因素多次流標，直到去年10月行政院核定修正計畫總經費為37.2億元，才順利於當年12月決標。

王明鉅今天上午參加國道1號林口交流道改善工程動工典禮。他表示該工程預計2027年完工，由於台北南下桃園車輛約有54%前往長庚醫院或機場捷運A7站，未來林口交流道增設南出及北入匝道，將有效紓解林口及龜山交通壅塞情況。

另，台北至桃園的北上及南下車輛交織段，也透過立體化工程改善，其中原林口A南出匝道於外側公有地新增南出左轉高架匝道，於桃園端以各1車道分岔銜接復興街及文化一路內側車道，未來完工後，不但將改善林口交流道行車順暢度、縮短民眾通勤時間，也可有效降低地區道路路口延滯情況。