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啟動金色水岸友善陸蟹生態廊道 產官學通力護蟹返家

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「金色水岸友善陸蟹生態廊道」守護行動配合陸蟹繁殖季於即將到來的世界環境日前啟動。圖／新北市高灘處提供
「金色水岸友善陸蟹生態廊道」守護行動配合陸蟹繁殖季於即將到來的世界環境日前啟動。圖／新北市高灘處提供

為改善淡水河口陸蟹因都市開發，生活棲息環境受侷限，於繁殖期移動路線受阻礙等問題，「金色水岸友善陸蟹生態廊道」為友善河口生態棲息環境，保護河川生態多樣性、推動永續環境教育，守護行動配合陸蟹繁殖季於即將到來的世界環境日前啟動。

高灘地工程管理處長張修銘表示，透過新北市河川流域治理平台整合市府局處與長期投入新北市生態保育議題的荒野保護協會籌辦，為結合永續環境教育理念，也結合一直關注淡水河生態的竹圍國小，及行政院農業委員會林務局一同護蟹。

「金色水岸友善陸蟹生態廊道」設置地點位於陸蟹活動熱點之一的淡水金色水岸自行車道3.2公里至3.4公里間，全長約150公尺，守護行動由荒野志工率領淡水區竹圍國小師生，及關心生態保育議題的朋友，將可拆卸活動帆布設置於自行車道兩側，作為陸蟹繁衍所需臨時生態廊道。

荒野台北分會秘書林育輝表示，廊道設置方式邀請致力護蟹生態保育清華大學曾晴賢教授一同參與，竹圍國小林同學表示，淡水河紅樹林住著可愛的陸蟹，陸蟹們時常不小心爬到道路上，小小身體讓人們不易發現牠們，與同學們一起動手打造廊道，幫助陸蟹平安回家，是一件很有意義的事。

張修銘說，此次守護行動全程設置的解說牌，由荒野、竹圍國小及高灘處共同打造，未來可讓來往的民眾更了解河口生態，及陸蟹棲息的情形。集結公私協力齊心為陸蟹打造一條安全回家的路。

活動帆布設置於自行車道兩側，作為陸蟹繁衍所需臨時生態廊道。圖／新北市高灘處提供
活動帆布設置於自行車道兩側，作為陸蟹繁衍所需臨時生態廊道。圖／新北市高灘處提供

淡水河

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