泰山楓江開發惹議 市府審慎審議

新北市府區段徵收泰山都市計畫楓江地區，計畫發展成產業專區，當地居民認為，區段徵收只能分回約4成左右，但市地重劃可分回55%，應採市地重劃較公平，並變更為住商混合區，才有經濟價值。城鄉局表示，區段徵收是行政院的函示，將向中央詢問是否有改為市地重劃案例，五泰輕軌行經楓江範圍則會評估是否改為住商分區，審慎審議。

新北2017年12月公告實施「新北市區域計畫」將全市空間分為七大策略區，其中泰山都市計畫楓江地區屬「溪北都心」策略區，位於泰山區東北端、五股區東南端及新莊區東北端，面積約309.03 公頃。當地約有600多名地主，居民不滿區段徵收，於徵收區掛上布條抗議「官逼民反、反對有理、誓死捍衛合法楓江家園」等布條，市府則辦區段徵收說明會說明。

前泰山鄉長黃中興表示，該地位於塭仔圳下游，當年塭仔圳市地重劃是因新莊、泰山地主向省府抗爭才從區段徵收改為市地重劃，理應楓江也以市地重劃徵收繼續開發才合理公平，區段徵收成產業園區不是地方之福，應該變更住商混合區，配合原有新莊副都心連成一片，都市景觀才一致而有經濟價值。

也有民眾說，根本就是劫貧濟富，表示若市府執意進行區段徵收，將發動600位地主來市府抗爭。

議員李宇翔表示，市府應尊重民意，並採可使民眾最大獲益的方式，才能有更大的誘因吸引民眾配合政府政策，同時也應考量地方屬性及促進未來發展，妥適規畫土地使用分區，才可讓泰山有更好的城市風貌。

城鄉局表示，考量目前五泰輕軌規劃行經楓江範圍，且輕軌機廠將採聯合開發引入商業機能，以大眾運輸導向發展策略理念及考量商業機能，評估調整沿輕軌路線（新五路以西）為住商分區，城鄉局將提出調整草案審議。

城鄉局說，依行政院函，擴大新訂都市計畫或農業區、保護區變更為建築用地者，應辦理區段徵收。內政部近期審議通過的新店b單元、土城彈藥庫、審議中的蘆洲南北側農業區，以及鄰近縣市已在進行開發的桃園航空城皆以區段徵收方式開發，會詢問中央及地方是否有改以市地重劃案例。