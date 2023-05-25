北市搜救犬戮力救災 蔣萬安：續投資源發展

台北市搜救犬Sato和Hugo馳援土耳其震災表現優異。台北市長蔣萬安今天到訓練基地視察時表示，土國行讓國際社會看見北市優異搜救實力，允諾續投資源以加強搜救犬小組發展。

台北市消防局今天發布新聞稿表示，台北市搜救犬小組自民國88年921大地震後成立至今，陸續參與過伊朗震災、中國四川震災、台南震災維冠大樓倒塌、太魯閣列車翻覆、花蓮震災及土耳其震災等國內外各種人道救援任務，可謂戰功赫赫。

為感謝搜救犬小組對於城市安全的付出與貢獻，消防局說，蔣萬安今天特地到位於中山區濱江街的搜救犬訓練基地視察，以深入了解搜救犬訓練情況，除聽取領犬員簡報外，也實地觀摩搜救犬的訓練過程，對於牠們敏銳嗅覺、出色的搜救能力表示讚賞。

蔣萬安表示，北市今年派出2隻搜救犬參與土耳其震災人道救援任務，讓國際社會看見台北市優異的搜救實力；同時，搜救犬也是北市在災害發生時的重要助手，為市民提供更多安全保障，台北市政府將持續投入資源，加強搜救犬小組發展，並積極提升訓練條件和犬隻管理，戮力城市安全。

消防局指出，目前北市搜救犬小組由7名領犬員和8隻搜救犬所組成，其中多達5隻通過IRO國際搜救犬組織-瓦礫搜索高級認證，陣容堅強。

此外，搜救犬訓練基地今天同時舉辦仰德集團（士林電機、國賓飯店及新竹物流等）捐贈2輛消防警備車的捐贈典禮，由蔣萬安頒贈感謝狀。

消防局說，未來這2輛警備車可供載運搜救犬移地訓練，還可載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作；北市府將秉持取之於社會、用之於社會的精神，持續精進防救災效能。