快訊

侯、韓同框破局！韓國瑜27日無法到高雄替子弟兵加油

獨／傳台美PDA首批肩射刺針飛彈秘密抵台 國防部低調吐這句

強颱瑪娃對台影響多大？這日「北轉」成關鍵 發布陸警機率出爐

北市搜救犬戮力救災 蔣萬安：續投資源發展

中央社／ 台北25日電

台北市搜救犬Sato和Hugo馳援土耳其震災表現優異。台北市長蔣萬安今天到訓練基地視察時表示，土國行讓國際社會看見北市優異搜救實力，允諾續投資源以加強搜救犬小組發展。

台北市消防局今天發布新聞稿表示，台北市搜救犬小組自民國88年921大地震後成立至今，陸續參與過伊朗震災、中國四川震災、台南震災維冠大樓倒塌、太魯閣列車翻覆、花蓮震災及土耳其震災等國內外各種人道救援任務，可謂戰功赫赫。

為感謝搜救犬小組對於城市安全的付出與貢獻，消防局說，蔣萬安今天特地到位於中山區濱江街的搜救犬訓練基地視察，以深入了解搜救犬訓練情況，除聽取領犬員簡報外，也實地觀摩搜救犬的訓練過程，對於牠們敏銳嗅覺、出色的搜救能力表示讚賞。

蔣萬安表示，北市今年派出2隻搜救犬參與土耳其震災人道救援任務，讓國際社會看見台北市優異的搜救實力；同時，搜救犬也是北市在災害發生時的重要助手，為市民提供更多安全保障，台北市政府將持續投入資源，加強搜救犬小組發展，並積極提升訓練條件和犬隻管理，戮力城市安全。

消防局指出，目前北市搜救犬小組由7名領犬員和8隻搜救犬所組成，其中多達5隻通過IRO國際搜救犬組織-瓦礫搜索高級認證，陣容堅強。

此外，搜救犬訓練基地今天同時舉辦仰德集團（士林電機、國賓飯店及新竹物流等）捐贈2輛消防警備車的捐贈典禮，由蔣萬安頒贈感謝狀。

消防局說，未來這2輛警備車可供載運搜救犬移地訓練，還可載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作；北市府將秉持取之於社會、用之於社會的精神，持續精進防救災效能。

搜救犬 蔣萬安 土耳其 921大地震

延伸閱讀

蔡總統家的地也得徵收？蔣萬安內湖座談 里長抱怨有人擋開路

北市內湖環山路人行道有147障礙物 蔣萬安：一定會改善通行環境

內科塞車解方？里長提新建港墘橋 蔣萬安：再整體評估

蔣萬安內湖區里長座談 交通問題成焦點

相關新聞

中和自強活動疑吃到不新鮮食物 議員批應變能力不佳

新北市中和區某里昨天舉辦自強活動，結果有里民疑似吃到不新鮮食物，導致身體不適。民進黨新北市議員張維倩質疑，新北市民政局的...

彩虹延伸新北市民廣場 「竹筍」地標搖身成性平基地

新北市民廣場知名竹筍地標周邊店鋪將打造成性平基地，新北市議員江怡臻、戴湘儀今議會質詢時，表示希望新北性別友善概念要從性別...

議員憂大巨蛋4萬座椅間距太短影響逃生 北市都發處：會跨局處討論

大巨蛋完工在即，預計7月要申請使照，但市議員鍾佩玲指出，之前北藝中心開始營運之後，曾出現觀眾抱怨座椅體驗不佳，且間距太短...

新北交通違規高達397萬件僅1萬餘件成功撤銷 議員籲避免浪費社會成本

新北市去年交通違規件數高達397萬，但成功撤銷申訴件數僅1萬2335件。議員指出，警方在裁定審核時，就該排除模糊、有疑慮...

新北原民建購、修繕住宅補助開跑 每戶最高可獲30萬

新北市今年原住民建購及修繕住宅補助開跑至6月30日。據統計，去年核定32戶建購住宅補助，申請者平均年齡34.13歲。原民...

民進黨轟新北是行人地獄 交通局：噴口水無法改善交安

民進黨發言人張志豪、卓冠廷，同立委參選人吳崢、李正皓今舉行記者會直指，侯友宜是行人地獄的閻羅王。新北市交通局回應，噴口水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦